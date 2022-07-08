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世運會／滑冰好手陳映竹掌旗 開幕式我國第97位進場

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

2022年伯明罕世界運動會在美國時間7日晚間8點於保衛體育館舉行開幕典禮，選手進場順序依英文字母排序，我國代表團排在字母「T」，在瑞士之後，泰國之前，為第97個國家進場。

我國代表團由教育部體育署全民運動組組長呂忠仁、總領隊陳美燕率領滑輪溜冰、飛行運動、相撲教練選手和醫療團隊共同進場，掌旗官則有由上屆摘下兩面銀牌的滑輪溜冰好手陳映竹擔任。

本屆賽會原定於2021年舉辦，因全球疫情影響，延期至今年7月7日到17日舉行，共有3600名運動員，共同角逐233面獎牌，這也是自1981年第一屆聖克拉拉世界運動會後，再度由美國城市舉辦世界運動會。

本屆我國共派出74名選手，參與15個運動種類，目前飛行運動、壘球、保齡球、健力、滑輪溜冰、相撲、蹼泳及空手道選手們已抵達美國，並利用賽前練習時間調整狀態、適應場地，十分期待上場與各國好手切磋，其餘隊伍則陸續出發。

明天我國將有健力、滑輪溜冰、蹼泳、空手道與保齡球的比賽，除保齡球外，皆有獎牌戰，各代表隊選手已蓄勢待發，將全力以赴，爭取佳績。我國代表團相關資訊，可在體育署「2022年世界運動會」加油官網查詢，網址https://twg2022.tpe.sa.gov.tw/WG/Index。

滑輪溜冰 相撲 陳映竹

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