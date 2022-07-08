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為馬祖定向越野暨夜跑站台 柯秉中明出發世運會爭牌

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯家兄弟柯秉逸（中）、柯秉中（右）明天將飛往美國伯明罕參加世運會。記者劉肇育／攝影
柯家兄弟柯秉逸（中）、柯秉中（右）明天將飛往美國伯明罕參加世運會。記者劉肇育／攝影

我國撞球三兄弟柯秉逸、柯秉中、柯秉漢今天與定向越野好手林冠宇、台電女籃好手郭佳紋一起為2022馬祖莒光定向夜跑活動站台，其中柯秉中與哥哥柯秉逸也將在明天啟程伯明罕參賽，其中柯秉中也放出豪言表示，只要這次世運會沒有奪牌，將會在9月17日舉行的定向夜跑活動中一人跑完8公里。

馬祖莒光定向夜跑今年邁入第4屆，賽事共分為定向越野組、星光夜跑組以及兩人組隊參賽的「定向越野＋星空夜跑組」雙人組，連江縣交通旅遊局局長林長青說：「莒光鄉在交通上是離島中的離島，但是美麗的燈塔、夜景還有世界唯二的方塊海，都是旅客造訪後的美好回憶。第四屆的馬祖莒光定向越野增設了夜跑組，活動報名上線不到2周定向組就已額滿，夜跑組也邀請到3組運動明星號召，盼能帶動東莒定向夜跑熱潮。」

而今天記者會上就邀請到撞球三兄弟柯秉逸、柯秉中、柯秉漢與定向越野好手林冠宇、台電女籃好手郭佳紋一同為活動站台，其中柯氏兄弟柯秉逸、柯秉中明天也將以教練和選手身份搭機前往美國伯明罕參加世運會，希望能為台灣帶回獎牌。

其中上屆世運會以選手身份參賽的柯秉逸，這次將擔任弟弟柯秉中的教練，這也將是柯秉中繼台北世大運後再一次參加國際綜合運動會，讓他直言相當期待也多少有些壓力，不過他也發出豪語，「如果這次有奪牌，到時候夜跑就我跑2公里，哥哥和弟弟跑3公里，如果沒有奪牌我就一個人跑8公里，這對我來說很困難，因為平常練習最多也就跑到4、5公里。」

至於台電女籃郭佳紋近來與CBA旅外好手陳盈駿登記結婚，她也透露很期待9月時能第一次踏上馬祖，「因為疫情關係好久沒有出國，想去還沒去過的離島，馬祖我就還沒去過，受邀還蠻興奮的。方塊海是蠻期待可以去的，世界奇觀之一，蠻吸引我的，燈塔是一定要去的，美食部分我想要嘗試炒飯屆紅寶石紅糟炒飯，還有仙草奶凍。」

2022馬祖莒光定向夜跑邀請到撞球柯秉中（左起）、台電女籃郭佳紋、定向越野林冠宇為活動站台。記者劉肇育／攝影
2022馬祖莒光定向夜跑邀請到撞球柯秉中（左起）、台電女籃郭佳紋、定向越野林冠宇為活動站台。記者劉肇育／攝影

陳盈駿

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