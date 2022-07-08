大馬名人賽／上次贏球是3年前 辛德胡許生日願望「打敗戴資穎」

台灣羽球天后戴資穎昨在馬來西亞名人賽擊敗世界排名第69的地主選手吳堇溦，女單8強門票就此到手，今日她將和印度一姊辛德胡對決，她日前接受《星報》訪問時透露，27歲的生日願望是打敗小戴。

辛德胡繼上週大馬公開賽8強後，再度在大馬名人賽與戴資穎碰頭，雙方過去曾交手21次，戴資穎取得16勝5敗的壓倒性優勢，辛德胡不但苦吞近期6連敗，上次對決小戴勝出要追溯至2019年世界錦標賽8強賽。

儘管如此辛德胡仍很有自信能擊敗戴資穎，她認為，「雙方都非常了解彼此的打法，我不能再犯和之前一樣的錯誤，必須要減少非受迫性失誤。」

三天前剛過27歲生日的辛德胡，接受《星報》時表示，希望稍晚能擊敗小戴來當作自己27歲生日禮物，「對我而言，這場比賽的勝利絕對是一份很棒的生日禮物，比賽到目前為止都進行地蠻順利的，希望能繼續保持下去。」