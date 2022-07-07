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足球／藍鯨女足出征亞洲俱樂部錦標賽 盧秀燕祝奪冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台中市市長盧秀燕出席台中藍鯨女足2022亞洲女子俱樂部錦標賽行前祝福會。圖／台中市運動局提供
台中市市長盧秀燕出席台中藍鯨女足2022亞洲女子俱樂部錦標賽行前祝福會。圖／台中市運動局提供

「台中藍鯨女子足球隊」戰績輝煌，今年8月將以110年聯賽全國冠軍殊榮，代表國家參加亞洲足球聯盟（AFC）主辦的「2022亞洲女子俱樂部錦標賽」。台中市市長盧秀燕今天到太原足球場參加誓師大會時表示，球隊除拿到2021總冠軍殊榮，更首次進軍亞洲女子俱樂部錦標賽，今天特別舉辦行前祝福會，希望藍鯨女子在國際上發光發熱，奪下總冠軍。

盧秀燕表示，她曾擔任中華民國足球協會副理事長，家人也曾擔任木蘭足球隊總領隊，她在電視台擔任主播時期更曾播報過足球賽，與足球運動有非常深的淵源及特別感情。球隊練習過程中非常辛苦，不畏颳風下雨在球場上奔馳，雖市府每年支持球隊並補助經費，但市府預算有限，感謝這次有麗明建設董事長吳春山贊助100萬元，讓參賽過程更順利、經費更充足，也感謝教練及選手全力以赴、為國爭光，祝福球隊旗開得勝、勇奪佳績。

台中市運動局表示，藍鯨女孩們長年集訓與參賽，均在日曬雨淋的天候下接受考驗，每次上場奮戰不懈的合作拚戰精神令人感動，值得國人一同為藍鯨女孩們喝采，感謝團隊人員的付出及努力，也感謝台中在地企業「麗明營造股份有限公司」吳春山董事長贊助100萬元，支持藍鯨女孩繼續勇敢追夢。

台中市運動局指出，「台中藍鯨」自103年深耕台中足球發展迄今，106年起連續3屆勇奪台灣木蘭聯賽年度總冠軍，去年更在總教練呂桂花帶領教練團、全體球員及行政團隊共同努力下，成功將冠軍獎盃留在台中，並取得「2022年亞洲女子俱樂部錦標賽」參賽資格，實屬台中之光。

台中市運動局說明，「2022年AFC亞洲女子俱樂部錦標賽」賽事由亞洲7支2021年女子足球聯賽第一名隊伍角逐冠軍寶座，該項賽事今年首度邀請台灣球隊參加，第一階段分為東亞西亞兩區小組賽，東亞區賽事於今年8月15至21日在泰國舉行，第二階段將於今年10月22日東亞區組冠軍跟西亞區組冠軍進行決賽，「台中藍鯨」隸屬於東亞區，將分別於8月15日出戰緬甸I.S.P.E FC女子足球隊及8月21日對決地主隊泰國BG College of Asian Scholars隊。

台中市運動局表示，市長盧秀燕重視女子足球運動發展，每年支持「台中藍鯨」組訓參賽，並推廣足球活動及深度訓練；此外，台中每年也舉辦「台中女子足球節」，由藍鯨球員們帶領4歲至15歲女學童進行身體協調、足球技術繞行等闖關體驗活動，活絡基層足球運動風氣，未來將持續與台中藍鯨合作，透過穩固U12、U15、U18青年梯隊建立一貫的女子足球選手培育系統。

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