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國手運動員轉專任運動教練 商業代言將全面解禁

中央社／ 台北7日電
體育署副署長洪志昌（中）7日在例行記者會表示，教育部已通過相關辦法，未來國手運動員若是兼任行政教師或專任教練，將可擔任商業代言。中央社
體育署副署長洪志昌（中）7日在例行記者會表示，教育部已通過相關辦法，未來國手運動員若是兼任行政教師或專任教練，將可擔任商業代言。中央社

體育署副署長洪志昌今天表示，教育部昨天已通過教育部及所屬機關（構）學校具公務員身分的國家代表隊運動選手代言辦法，未來選手若是兼任行政的教師或專任教練將可擔任代言。

台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟與李洋，去年在東京奧運羽球男雙一舉奪下隊史首金，兩人返台後也推出專屬悠遊卡，由於兩人所屬土地銀行具公務人員身分，一度引發違反公務員服務法不得兼職的爭議。

去年底立法院已通過國體法第22條修正草案，放寬具公務員身分且曾任國家代表隊的選手，接受商業代言不受公服法限制，也一度被外界認為是「麟洋條款」。

體育署今年5月清查教育部所屬部署機關（構）學校、包括現職公務員、國立學校校長、兼任行政職教師與職員，共計有119人具公務員身分且曾擔任過國家運動代表隊，未來將全面「解禁」，可接受商業代言。

體育署競技運動組組長藍坤田今天在體育署例行記者會上表示，這次子法的訂定主要是針對國家運動代表隊與公務員身分，以及商業代言範疇進行定義，而依據辦法解釋，國家代表隊包括曾參加過亞、奧運、世界運動會，各單項錦標賽（包含非亞、奧運）以及國際身心障礙運動會的運動員。

至於教育部所屬機關的公務員，則包括專任運動教練、兼任學校行政職的教師、校長，藍坤田透露，目前教育部已在部務會報審議並通過相關子法，預計將在一週內可公布即可施行。

羽球 李洋

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