拿下國家代表權打少棒賽卻缺經費 高雄校長自籌百萬「一定會去美國」

小馬聯盟野馬級世界少棒賽7月底將於美國德州舉辦，高雄市中正國小籌組的高雄市代表隊拿下國家代表權，卻面臨自籌經費困境，校長向孩子們保證「一定會讓大家去美國打世界盃」。

美國小馬聯盟（PONY Baseball League）賽事為三級棒球賽事，過去代表球隊會穿著國家隊球衣出賽，但自2021年起不再以台灣國家隊名義參賽。今年5月高雄隊在國內選拔賽TOTO盃全國少棒錦標賽中以7比6擊退桃園市，獲得野馬級（BRONCO，11到12歲）代表權，將赴美國德州參與7月底到8月初在舉行的國際賽事。

高雄市苓雅區中正國小校長吳軒銘今天接受中央社記者電訪表示，過去出國參加小馬聯盟賽事是由中華民國棒球協會主導，但去年起棒協不再支應比賽，當年又因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情沒有出隊，今年首次面臨需自行籌措經費的情況。

吳軒銘指出，拿下國家代表權的高雄代表隊由中正國小負責籌組，除了中正國小9名球員，還有鼓山區鼓山國小3人、鳳山區忠孝國小2人、岡山區壽天國小1人，共15名小選手，再加上教練、領隊管理、翻譯、導師等庶務管理人員，預計出國隊伍共有23到24人。

學校初步估計，帶小選手們出國比賽共需約新台幣300萬元左右經費，其中將由高雄市政府教育局補助100萬元、體育署補助36萬元，其餘則自行募款籌措，目前陸續有企業團體或家長朋友向學校接洽，但經費仍不足約100萬元左右。

對於市政府、體育署出資補助，吳軒銘表示，真的非常感謝，今年第一次遇到需要自籌經費情況，大家都還在摸索，也盼這次的經驗可以建立未來籌措經費的機制，若民眾有意捐款，可電洽學校學務處。

吳軒銘說，自己昨天到球場，也跟在艷陽下辛苦練習小朋友說，不用擔心，只要好好加強球技、專心練習，回去好好防疫以免出國前確診，經費的部分一定會想辦法，「一定會讓大家去美國打世界盃」，努力讓高雄的孩子們有機會繼2016、2018年之後，再拿下小馬聯盟野馬級世界冠軍，為台灣爭光。