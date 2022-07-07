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拿下國家代表權打少棒賽卻缺經費 高雄校長自籌百萬「一定會去美國」

中央社／ 高雄7日電
拿下美國小馬聯盟野馬級世界少棒賽國家代表權的高雄代表隊由中正國小負責籌組，除了中正國小9名球員，還有鼓山區鼓山國小3人、鳳山區忠孝國小2人、岡山區壽天國小1人。（中正國小提供）中央社
拿下美國小馬聯盟野馬級世界少棒賽國家代表權的高雄代表隊由中正國小負責籌組，除了中正國小9名球員，還有鼓山區鼓山國小3人、鳳山區忠孝國小2人、岡山區壽天國小1人。（中正國小提供）中央社

小馬聯盟野馬級世界少棒賽7月底將於美國德州舉辦，高雄市中正國小籌組的高雄市代表隊拿下國家代表權，卻面臨自籌經費困境，校長向孩子們保證「一定會讓大家去美國打世界盃」。

美國小馬聯盟（PONY Baseball League）賽事為三級棒球賽事，過去代表球隊會穿著國家隊球衣出賽，但自2021年起不再以台灣國家隊名義參賽。今年5月高雄隊在國內選拔賽TOTO盃全國少棒錦標賽中以7比6擊退桃園市，獲得野馬級（BRONCO，11到12歲）代表權，將赴美國德州參與7月底到8月初在舉行的國際賽事。

高雄市苓雅區中正國小校長吳軒銘今天接受中央社記者電訪表示，過去出國參加小馬聯盟賽事是由中華民國棒球協會主導，但去年起棒協不再支應比賽，當年又因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情沒有出隊，今年首次面臨需自行籌措經費的情況。

吳軒銘指出，拿下國家代表權的高雄代表隊由中正國小負責籌組，除了中正國小9名球員，還有鼓山區鼓山國小3人、鳳山區忠孝國小2人、岡山區壽天國小1人，共15名小選手，再加上教練、領隊管理、翻譯、導師等庶務管理人員，預計出國隊伍共有23到24人。

學校初步估計，帶小選手們出國比賽共需約新台幣300萬元左右經費，其中將由高雄市政府教育局補助100萬元、體育署補助36萬元，其餘則自行募款籌措，目前陸續有企業團體或家長朋友向學校接洽，但經費仍不足約100萬元左右。

對於市政府、體育署出資補助，吳軒銘表示，真的非常感謝，今年第一次遇到需要自籌經費情況，大家都還在摸索，也盼這次的經驗可以建立未來籌措經費的機制，若民眾有意捐款，可電洽學校學務處。

吳軒銘說，自己昨天到球場，也跟在艷陽下辛苦練習小朋友說，不用擔心，只要好好加強球技、專心練習，回去好好防疫以免出國前確診，經費的部分一定會想辦法，「一定會讓大家去美國打世界盃」，努力讓高雄的孩子們有機會繼2016、2018年之後，再拿下小馬聯盟野馬級世界冠軍，為台灣爭光。

棒球 棒協

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