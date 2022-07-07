高球／北與南青少年業餘賽 黃亭瑄一路領先封后

我國國家隊員黃亭瑄6日在美國北卡羅萊那州舉行的2022年第44屆北與南青少年業餘高球錦標賽（44th Junior North & South Amateur），以205桿在女子組封后，贏得今年赴美訓練比賽的第一冠。

從第一輪打出67（－5）桿起，黃亭瑄在與賽85人中便一路領先，最終以低於標準桿11桿登頂，較亞軍選手少5桿，贏得乾淨俐落，她說：「第一次參加這項歷史悠久的比賽，又在極負盛名的美國高球公開賽的場地Pinehurst Resort出賽，很有挑戰性。」

黃亭瑄在第44屆北與南青少年業餘高球錦標賽封后。圖／中華高球協會提供

第一輪在二號球場舉行，黃亭瑄抓下追平生涯最多的8小鳥，但也吞下3次柏忌，「二號球場難度高，果嶺起伏大，是典型的龜背球場，只要上果嶺那一桿點不對，球很容易溜走。」

第二、三輪移師Pinehurst六號球場，黃亭瑄在第二輪雖未抓小鳥，卻在第10和第12洞連抓2隻老鷹，依然以六字頭繳卡，並將領先差距拉大，決勝輪她再獵5小鳥，累計2老鷹、13小鳥，為參賽者之冠。

黃亭瑄目前就讀北市和平高中高二，年初杭州亞運代表選拔，她也是一路領先贏得女子總冠軍，是近況最佳的我國業餘高球小天后，「下周我要在這裡的二號及四號球場角逐『北與南業餘女子高球錦標賽』，除了比桿之外，還要比洞，緊接著下下周就要打美國青少女錦標賽，算是先熟悉比賽的氛圍。」