快訊

台首例猴痘基因定序出爐 與歐美流行型別相同、死亡率1％

影片曝光！高雄男超商隨機性侵又折返現場 警噴辣椒水當街擒狼

錯愕的回合結束：《遊戲王》作者於沖繩身亡

高球／北與南青少年業餘賽 黃亭瑄一路領先封后

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
黃亭瑄在第44屆北與南青少年業餘高球錦標賽封后。圖／中華高球協會提供
黃亭瑄在第44屆北與南青少年業餘高球錦標賽封后。圖／中華高球協會提供

我國國家隊員黃亭瑄6日在美國北卡羅萊那州舉行的2022年第44屆北與南青少年業餘高球錦標賽（44th Junior North & South Amateur），以205桿在女子組封后，贏得今年赴美訓練比賽的第一冠。

從第一輪打出67（－5）桿起，黃亭瑄在與賽85人中便一路領先，最終以低於標準桿11桿登頂，較亞軍選手少5桿，贏得乾淨俐落，她說：「第一次參加這項歷史悠久的比賽，又在極負盛名的美國高球公開賽的場地Pinehurst Resort出賽，很有挑戰性。」

黃亭瑄在第44屆北與南青少年業餘高球錦標賽封后。圖／中華高球協會提供
黃亭瑄在第44屆北與南青少年業餘高球錦標賽封后。圖／中華高球協會提供

第一輪在二號球場舉行，黃亭瑄抓下追平生涯最多的8小鳥，但也吞下3次柏忌，「二號球場難度高，果嶺起伏大，是典型的龜背球場，只要上果嶺那一桿點不對，球很容易溜走。」

第二、三輪移師Pinehurst六號球場，黃亭瑄在第二輪雖未抓小鳥，卻在第10和第12洞連抓2隻老鷹，依然以六字頭繳卡，並將領先差距拉大，決勝輪她再獵5小鳥，累計2老鷹、13小鳥，為參賽者之冠。

黃亭瑄目前就讀北市和平高中高二，年初杭州亞運代表選拔，她也是一路領先贏得女子總冠軍，是近況最佳的我國業餘高球小天后，「下周我要在這裡的二號及四號球場角逐『北與南業餘女子高球錦標賽』，除了比桿之外，還要比洞，緊接著下下周就要打美國青少女錦標賽，算是先熟悉比賽的氛圍。」

老鷹 亞運

延伸閱讀

高球／約翰迪爾菁英賽末輪獵鷹 潘政琮並列第24

高球／約翰迪爾菁英賽第3輪 潘政琮打5鳥並列第16

高球／田仁智笑納LPGA錦標賽冠軍 錢珮芸並列21台將最佳

高球／女子PGA錦標賽 錢珮芸並列第21本季最佳

相關新聞

大馬名人賽／對鏡頭燦笑 戴資穎害羞：攝影師要我送飛吻

台灣一姊戴資穎在今天上午的超級500系列大馬名人賽十六強戰以16：21、21：7、21：9逆轉地主女將吳堇溦，晉級女單八強。賽後小戴對著鏡頭笑瞇了眼，他也在IG透露因為攝影師要他「送飛吻」。

大馬羽賽／周天成直落二晉級8強 王子維不敵普拉諾

我國羽球一哥周天成今天在馬來西亞名人賽男單16強賽，遭遇世界排名第48名的22歲地主小將黃智勇，最終就以21：18、21...

受惠「麟洋條款」 教育部通過退役國手轉教職也可代言

國體法在今年1月19日修正公布國民體育法第22條增列第3項，曾任國家代表隊之運動選手若具公務員身分，得經其任職機關（構）...

高球／北與南青少年業餘賽 黃亭瑄一路領先封后

我國國家隊員黃亭瑄6日在美國北卡羅萊那州舉行的2022年第44屆北與南青少年業餘高球錦標賽（44th Junior No...

足球專欄／C羅鬧分手 對曼聯未必不好

葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）推遲歸隊訓練，並對外放話希望離開曼聯。遊子回家的喜悅，一年後變成了互...

自由車／環台賽延至10月舉行 馮俊凱、杜志濠返台參賽

每年在3月舉行的Tour De Taiwan國際自由車環台公路大賽，2021年因為疫情影響而停辦一年，今年全球疫情稍有舒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。