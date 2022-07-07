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大馬羽賽／周天成直落二晉級8強 王子維不敵普拉諾
我國羽球一哥周天成今天在馬來西亞名人賽男單16強賽，遭遇世界排名第48名的22歲地主小將黃智勇，最終就以21：18、21：16直落二晉級8強，而王子維則是不敵印度普拉諾（H. S. Prannoy），在16強賽止步。
過去兩站都在16強賽止步的周天成，這次BWF超級500系列的馬來西亞名人賽在首輪就與印度沙米（Sameer Verma）苦戰3局後逆轉勝出，今天則是與黃智勇進行生涯首度對決。
今天開賽黃智勇就一路領先周天成，但在12：15落後時周天成打出一波6：0的攻勢逆轉戰局，以21：18先下一城，第二局僅管黃智勇一路緊咬周天成不放，但在局中周天成又打出一波6：0擴大領先差距，最終以21：16直落二勝出，晉級8強賽。
至於世界排名第16名的王子維則是在16強賽遭遇上周擊敗周天成的印度好手普拉諾，兩人生涯過去曾6度交手戰成3勝3敗，不過最近一次碰頭已經是2019年，而今天雙方再度交手打得相當拉鋸，王子維在兩局賽事前段都一度保有領先，但最終以19：21、16：21直落二敗北。
在王子維輸球後，我國今天出賽的6組人馬共5組順利搶下8強門票，包括女單戴資穎、男單周天成、男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵、張課琦／柏禮維、混雙楊博軒／胡綾芳。
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