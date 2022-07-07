受惠「麟洋條款」 教育部通過退役國手轉教職也可代言

國體法在今年1月19日修正公布國民體育法第22條增列第3項，曾任國家代表隊之運動選手若具公務員身分，得經其任職機關（構）同意後接受商業代言將享有代言機會，也被稱為是「麟洋條款」，而教育部也在昨天審議通過，只要曾任國家代表隊運動選手的國立學校校長、兼任行政職教師與職員都將可進行商業代言。

體育署在今年5月調查教育部及所屬部屬機關（構）學校，包括現職公務員、110學年度任職國立學校校長、兼任行政職教師與職員，目前總計119人具有公務員身分且曾任國家代表隊運動選手，未來將可依此辦法接受商業代言；至於專任教練的商業代言辦法也已經在近日通過，曾任國家代表隊運動選手的專任教練，未來也將能進行商業代言。

體育署競技運動組組長藍坤田表示，這次「教育部及所屬機關（構）學校具公務員身分之國家代表隊運動選手商業代言辦法」共六條，其中在第三條明訂三種應不予同意的狀況，包括對機關學校人員名譽、政府信譽、其本職性質有妨礙或有利益衝突，教師執行產學合作計畫，對學校授權之技術及其他事項 商品化之成果或相關產品薦證或商業代言，因違反法令，經懲處禁賽或停止補助，尚在禁賽或停止補助期間。

體育署指出，我國優秀運動選手近幾年在國際競賽場上表現越來越出色，大幅提升我國國際體壇知名度，讓世界看見台灣競技運動實力，政府未來也將持續精進優秀運動選手照顧政策，提供更多優秀運動選手有更健全的職涯發展環境。