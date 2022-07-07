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大馬名人賽／對鏡頭燦笑 戴資穎害羞：攝影師要我送飛吻

聯合新聞網／ 綜合報導
小戴逆轉地主女將吳堇溦，晉級女單八強。 圖／Badminton Photo提供
小戴逆轉地主女將吳堇溦，晉級女單八強。 圖／Badminton Photo提供

台灣一姊戴資穎在今天上午的超級500系列大馬名人賽十六強戰以16：21、21：7、21：9逆轉地主女將吳堇溦，晉級女單八強。賽後小戴對著鏡頭笑瞇了眼，他也在IG透露因為攝影師要他「送飛吻」。

戴資穎贏球後準備離場時，只見他笑瞇了眼，對著鏡頭揮揮手說「掰掰」，球迷們也好奇，是不是攝影師要求他做了什麼舉動？稍早小戴也在IG限時動態揭曉，原來當時攝影師要他面對鏡頭「送飛吻」，令他十分不好意思，他直呼：「我不敢問你們要不要收，但我也不敢給，我不走這個路線的。」

攝影師要戴資穎送飛吻，小戴笑到眼睛都瞇起來了。圖擷自IG
攝影師要戴資穎送飛吻，小戴笑到眼睛都瞇起來了。圖擷自IG

戴資穎明天將與好友印度名將辛德胡爭奪女單四強門票，過往兩人生涯21次對決，小戴取得16勝5敗優勢，且近期包含東京奧運、大馬公開賽等更是對戰6連勝。

小戴 戴資穎

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