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自由車／環台賽延至10月舉行 馮俊凱、杜志濠返台參賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
去年因為疫情停辦的自由車環台賽將於10月登場。圖／中華自由車協會提供
去年因為疫情停辦的自由車環台賽將於10月登場。圖／中華自由車協會提供

每年在3月舉行的Tour De Taiwan國際自由車環台公路大賽，2021年因為疫情影響而停辦一年，今年全球疫情稍有舒緩趨勢，大會考量選手安全延至10月2至6日舉行。

今年賽事將維持經典五站，依序為台北市站、桃園市站、浪漫台3線站、高雄市站、屏東縣站，獲國際總會認證為UCI 2.1級的國際自由車環台公路賽，為世界各國菁英選手齊聚角逐之頂級賽事，也是行銷台灣的大型品牌國際賽事。

中華民國自由車協會秘書長李開志說：「在此向參與籌備賽事的主辦城市及協辦單位、贊助廠商、所有關注環台賽的車友們，表示由衷的感謝，近年來許多國際賽事都受到新冠疫情影響，杭州亞運也順延一年舉行，2022環台賽在多方慎重考慮後，將於10月2至6日舉行，希望讓台灣的自由車選手們在台灣就能參加國際賽事。」

2022環台賽共計5站，首站將於台北市站開賽，行經桃園市站、浪漫台三線站、高雄市站，最終站於屏東縣站結束，全長共計670公里。將邀請全球20支國際隊伍來台參賽，目前旅歐的馮俊凱和杜志濠也將特別返台，披上中華隊的戰袍，為中華隊奮戰。

自由車 環台賽 中華隊

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