大馬羽賽／渡過首局亂流 戴資穎逆轉吳堇溦晉級8強

總獎金36萬美元的馬來西亞名人賽，我國羽球一姊戴資穎今天在16強賽遭遇世界排名第69名的地主選手吳堇溦，在首局遭遇亂流的情況下，最終仍是以16：21、21：7、21：9逆轉勝出，晉級8強賽。

戴資穎在上周馬來西亞公開賽於4強止步，錯過4連霸與重返球后寶座的機會後，本周續戰超級500系列賽的馬來西亞名人賽，並在首輪僅花24分鐘輕取遞補進會內賽的南韓選手沈有振。

而今天的16強賽戴資穎則是碰上從外卡晉級的地主選手吳堇溦，她在首輪賽事以直落二擊敗美國華裔選手張蓓雯，而與戴資穎生涯前一次交手已經是2018年的馬來西亞公開賽，當時戴資穎在8強賽以21：15、21：15勝出。

不過今天開賽戴資穎卻出現失誤偏多的狀況，連續幾次擊球出界和掛網，一度處於2：8的落後，並讓吳堇溦以11：6領先進入技術暫停，在最多8分落後的情況下，戴資穎下半局表現開始回穩，一度追到4分差距，不過仍是讓吳堇溦以21：16先下一城。

在讓出第一局後，戴資穎第二局打得對手難以招架，開賽一波11：1進入技術暫停，並以21：7將比賽帶入決勝局，第三局戴資穎乘勝追擊，在4：4後的出一波7：0，以11：4進入技術暫停，並以21：9勝出，8強賽可能再遭遇印度一姊辛德胡（P.V. Sindhu）。

至於我國混雙組合楊博軒／胡綾芳，今天16強賽則是碰上香港張德正／吳詠瑢，最終以21：13、21：10直落二晉級8強，我國今天還將有包括男單周天成、王子維等4組人馬將登場。