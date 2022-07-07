快訊

民進黨布局雙北幕後／蔡英文勸進參選新北市長 潘孟安還沒給答案

想來星宇工作嗎？ 張國煒：面試「這樣回答」會被我刷掉

英系從「分歧」走向整合 陳時中出征首都快了

大馬羽賽／渡過首局亂流 戴資穎逆轉吳堇溦晉級8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
戴資穎在首局遭遇亂流的情況下，最終仍是以16：21、21：7、21：9逆轉勝出，晉級8強賽。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎在首局遭遇亂流的情況下，最終仍是以16：21、21：7、21：9逆轉勝出，晉級8強賽。 圖／Badminton Photo提供

總獎金36萬美元的馬來西亞名人賽，我國羽球一姊戴資穎今天在16強賽遭遇世界排名第69名的地主選手吳堇溦，在首局遭遇亂流的情況下，最終仍是以16：21、21：7、21：9逆轉勝出，晉級8強賽。

戴資穎在上周馬來西亞公開賽於4強止步，錯過4連霸與重返球后寶座的機會後，本周續戰超級500系列賽的馬來西亞名人賽，並在首輪僅花24分鐘輕取遞補進會內賽的南韓選手沈有振。

而今天的16強賽戴資穎則是碰上從外卡晉級的地主選手吳堇溦，她在首輪賽事以直落二擊敗美國華裔選手張蓓雯，而與戴資穎生涯前一次交手已經是2018年的馬來西亞公開賽，當時戴資穎在8強賽以21：15、21：15勝出。

不過今天開賽戴資穎卻出現失誤偏多的狀況，連續幾次擊球出界和掛網，一度處於2：8的落後，並讓吳堇溦以11：6領先進入技術暫停，在最多8分落後的情況下，戴資穎下半局表現開始回穩，一度追到4分差距，不過仍是讓吳堇溦以21：16先下一城。

在讓出第一局後，戴資穎第二局打得對手難以招架，開賽一波11：1進入技術暫停，並以21：7將比賽帶入決勝局，第三局戴資穎乘勝追擊，在4：4後的出一波7：0，以11：4進入技術暫停，並以21：9勝出，8強賽可能再遭遇印度一姊辛德胡（P.V. Sindhu）。

至於我國混雙組合楊博軒／胡綾芳，今天16強賽則是碰上香港張德正／吳詠瑢，最終以21：13、21：10直落二晉級8強，我國今天還將有包括男單周天成、王子維等4組人馬將登場。

戴資穎 羽球 周天成

延伸閱讀

大馬名人賽／超級騙騙騙！ 戴資穎「假動作」讓對手懷疑人生

大馬名人賽／24分鐘拍下優霸盃奪冠功臣！戴資穎闖第二輪

大馬羽賽／手不痛了！戴資穎明戰優霸盃冠軍功臣

羽球／戴資穎愛心連發賀好友奪冠 依瑟儂暖心回應見真情

相關新聞

大馬羽賽／渡過首局亂流 戴資穎逆轉吳堇溦晉級8強

總獎金36萬美元的馬來西亞名人賽，我國羽球一姊戴資穎今天在16強賽遭遇世界排名第69名的地主選手吳堇溦，在首局遭遇亂流的...

大馬羽賽／終於打贏王祉怡 球后山口茜逆轉晉級8強

BWF超級500系列的馬來西亞名人賽今天進行到16強賽事，前一站在首輪就爆冷出局的日本世界球后山口茜，今天與中國大陸好手...

大馬名人賽／超級騙騙騙！ 戴資穎「假動作」讓對手懷疑人生

我國羽球一姊戴資穎昨在大馬名人賽對上南韓23歲小將沈有振，兩人生涯首度交手，只見小戴假動作連連，將對手騙得團團轉，最終以21：11、21：8輕鬆獲勝。大馬媒體《星洲日報》賽後也寫道：「小戴在雙方的第一次交鋒就給沈有振上了一堂震撼課。」

大馬名人賽／肘傷無礙 小戴輕鬆過首輪

上周在馬來西亞羽球公開賽傷了右手肘，我國「一姊」戴資穎昨天以行動證明傷勢無礙，僅僅花24分鐘就以21：11、21：8拍下...

大馬名人賽／瓦解4賽末點！王子維馬拉松大戰逆轉種子

我國「羽球王子」王子維今天在馬來西亞名人賽展現抗壓性，決勝局瓦解列第7種子的印尼名將喬納坦（Jonatan Christ...

大馬名人賽／24分鐘拍下優霸盃奪冠功臣！戴資穎闖第二輪

馬來西亞名人賽今天全面開戰，曾2度打進決賽的我國「一姊」戴資穎首輪面對世界排名46的南韓沈有振，再度展現宰制力，首局只花...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。