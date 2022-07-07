大馬羽賽／終於打贏王祉怡 球后山口茜逆轉晉級8強

BWF超級500系列的馬來西亞名人賽今天進行到16強賽事，前一站在首輪就爆冷出局的日本世界球后山口茜，今天與中國大陸好手王祉怡進行今年的第3度交手，前2次交手都輸球的山口茜，最終以12：21、21：13、21：12逆轉晉級8強，拿下生涯對戰王祉怡的首勝。

今年狀況極佳的王祉怡在過去兩站賽事手感火燙，包括在印尼公開賽與戴資穎爭冠，馬來西亞公開賽也打進到4強賽，讓她本周排名上升到第11名，在馬來西亞名人賽首輪擊敗同胞韓悅後，王祉怡今天16強賽再度與山口茜交鋒，也是兩人今年繼亞錦賽、印尼公開賽後再度碰頭。

在生涯前3度碰頭都取勝的情況下，王祉怡今天面對山口茜首局仍是打得得心應手，在一路領先的情況下以21：12先下一城，不過第二局山口茜也展開反撲，在開賽一度落後的情況下，在7：8時打出一波4：0攻勢逆轉，且未再給王祉怡反超前的機會，以21：13扳平戰局。

決勝局王祉怡再度在比賽前段取得領先，不過山口茜再打出一波7：0逆轉，而遭到反超前比數的王祉怡也逐漸轉為被動，讓山口茜把握住機會擴大差距，最終以21：12勝出，拿下生涯對戰首勝也終止對戰3連敗。