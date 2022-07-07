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大馬名人賽／超級騙騙騙！ 戴資穎「假動作」讓對手懷疑人生

聯合新聞網／ 綜合報導
戴資穎假動作連連，騙倒對手。 圖／Badminton Photo提供
戴資穎假動作連連，騙倒對手。 圖／Badminton Photo提供

我國羽球一姊戴資穎昨在大馬名人賽對上南韓23歲小將沈有振，兩人生涯首度交手，只見小戴假動作連連，將對手騙得團團轉，最終以21：11、21：8輕鬆獲勝。大馬媒體《星洲日報》賽後也寫道：「小戴在雙方的第一次交鋒就給沈有振上了一堂震撼課。」

昨天的三十二強戰戴資穎發揮「假動作女王」本領，網友剪輯出3段他「假挑真放」的影片，他騙到沈有振向左移動、往後退甚至慌亂地在原地踏步，最終都來不及到網前接球。

這場比賽小戴只花了24分鐘就快速獲勝，也成為昨開賽以來最快結束的戰役。《星洲日報》讚嘆：「沈有振難以在假動作女皇面前顯威風」，球迷也在網路上留言：「第一次和小戴打的選手會被騙到懷疑人生。」

世界排名46的沈有振是5月份優霸盃女團奪冠功臣，他在南韓對中國的決勝第5點擊敗新科亞錦賽金牌王祉怡，當時他就是靠著優異的控球和假動作騙倒對手，讓王祉怡決勝局只得到8分。

戴資穎 羽球

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