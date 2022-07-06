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大馬名人賽／瓦解4賽末點！王子維馬拉松大戰逆轉種子

聯合報／ 記者曾思儒／台北─吉隆坡電話採訪
王子維。美聯社資料照
王子維。美聯社資料照

我國「羽球王子」王子維今天在馬來西亞名人賽展現抗壓性，決勝局瓦解列第7種子的印尼名將喬納坦（Jonatan Christie）4個賽末點，在1小時又33分鐘大戰中出線，以16：21、21：18、27：25逆轉闖進第2輪，寫下今天台灣男將百分百勝率。

在此之前，我國「一哥」周天成和男雙會外賽出線的張課琪／柏禮維都是上演先輸1局再後來居上戲碼，小天以以10：21、21：12、21：14力退世界排名29的印度沙米（Sameer Verma），張柏配則是以18：21、21：13、21：18擊退大陸組合何濟霆／周昊東。

台將3場逆轉勝中，壓軸登場的王子維最驚心動魄，尤其決勝局和喬納坦互有領先，王子維先在9：14落後時連趕6分反超，但18：15的領先優勢沒能把握，遭喬納坦連下5分，反先取得20：18的賽末點優勢，不過王子維接連瓦解對手4次終結比賽機會，最終在自己第4個賽末點機會把握住，成為馬拉松大戰勝家。

王子維比賽末段一度見血，26：25時短暫進行治療，所幸不影響拿下交手第7勝結果；打出今天最長一戰的他笑說，剛結束的當下身體感覺還行，「現在還好，比到一半有喘過去，但明天應該會很累。」

王子維明天將和世界排名19的印度普拉諾（H. S. Prannoy）對決，過去兩人6度碰頭各拿3勝。

我國「一姊」戴資穎和「一哥」周天成第二輪都碰地主，小戴明天約11點半和世界排名60的吳堇溦搶8強門票，小天對手是世界排名48的黃智勇。

除3名台將單打闖關，明天男雙「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵和張課琪／柏禮維及混雙楊博軒／胡綾芳也要分頭爭8強資格。

王子維 周天成 羽球

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