全中運羽球女單基中王郁曦摘金 李洋周天成學長當典範

國立基隆中學女子羽球選手王郁曦，今天在全國中等學校運動會高女單打項目直落二摘金，是基隆市全中運第一面金牌。王郁曦為教練鄭永成的子弟兵，鄭永成曾經培養很多羽球國際好手，如羽球一哥周天成等。

111年全中運原定4月中舉行，因受疫情影響之故延至7月開始分三階段進行復賽，羽球項目為第一階段賽事。

基中校長鍾定先說，基中今天奪得全中運第基隆一金，王郁曦拿下女子羽球單打金牌為基隆爭光。王郁曦在冠軍戰時，對手為高雄中學高三選手，王郁曦以良好的心理素質，配合強勢快攻，完全掌握比賽節奏，以兩個21-16比數，直落二的完美成績拿下金牌。

學校表示，不分平日與假日都可以看到學生練習的背影，這些孩子每個禮拜練到周六中午才回家、周日下午又回到學校練球；平常上課日時，每日早晨不到6點就起床練習到7點半、下午2點繼續練習到晚上7點，如此努力地練習，只是為的能在競賽時多一點把握，欣喜這些孩子都能撐過這樣的辛苦過程。

學非常感謝防護員、教練團與家長後援會的陪伴，感謝楊文芳董事長的長期關心與照顧，並感謝台電女子羽球隊的支持，讓他們可以更加無後顧之憂地努力練習，有相當亮眼的表現，相當不容易，但還要不斷努力。

基中羽球隊發光發熱，鄭永成教練功不可沒，蔡英文總統還曾來視察基中羽球隊，對他嘉勉有加。他是前印尼羽球國家隊選手，曾經世界雙打排名為第四名，在民國86年轉籍台灣，90年受邀至基中擔任羽球專任教練。在基中20多年間，為台灣培育出許多優秀羽球選手。現今羽球國手男子單打周天成、男子雙打李洋、蘇敬恒、李哲輝等多名好手都曾是鄭永成的學生。

去年東奧台灣選手羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋獲得金牌，李洋也是基中羽球隊，幕後「金牌教練」就是鄭永成。