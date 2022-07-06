大馬名人賽／24分鐘拍下優霸盃奪冠功臣！戴資穎闖第二輪

馬來西亞名人賽今天全面開戰，曾2度打進決賽的我國「一姊」戴資穎首輪面對世界排名46的南韓沈有振，再度展現宰制力，首局只花11分鐘就拿下，全場只花24分鐘就以21：11、21：8開出紅盤。

馬來西亞名人賽接著上周馬來西亞公開賽登場，小戴2018年和20年都打進決賽，若再加上馬來西亞公開賽的4冠、1亞，馬來西亞堪稱小戴「福地」；上周小戴原本要挑戰馬來西亞公開賽4連霸，但4強賽救球擦傷右手肘，最終遭大陸好手陳雨菲逆轉。

本周仍列女單第2種子的小戴，昨天先「報平安」，她表示手傷復原狀況良好，請球迷不用擔心；今天下場她也用球拍證明身體無恙，一下場就掌握局勢，僅花3分鐘就以11：3進入技術暫停，整局只讓5月助南韓拿下優霸盃冠軍的功臣沈有振拿下11分。

第2局宛如首局翻版，小戴同樣帶著11：3領先進入技術暫停，恢復比賽再持續拉開差距，最終只花24分鐘就以21：8迎接勝利。

馬來西亞名人賽屬BWF超級500系列賽，總獎金36萬美金，小戴快速過關前，我國「一哥」周天成以10：21、21：12、21：14逆轉世界排名29的印度沙米（Sameer Verma），從男雙會外賽出線的張課琪／柏禮維也上演後來居上戲碼，以18：21、21：13、21：18擊退大陸組合何濟霆／周昊東，混雙楊博軒／胡綾芳因日本對手退賽，一同晉級第二輪。

「羽球王子」王子維成今天壓軸出賽的台將，對手是列第7種子的印尼名將喬納坦（Jonatan Christie）。