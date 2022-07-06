大馬名人賽／逆轉勝！周天成退印度對手闖第二輪

我國「一哥」周天成馬來西亞名人賽首輪上演超級逆轉秀，以10：21、21：12、21：14逆轉世界排名29的印度沙米（Sameer Verma），收下對戰3連勝和第二輪門票。

本周世界排名維持第4的小天，大馬名人賽排第4種子，今天碰沙米首局下場就陷入0：7劣勢，單局僅拿10分，不過小天第二局重振旗鼓，2：3落後時連拿8分反超，以21：12扳回一城。

決勝第3局，沙米雖連拿2分，小天馬上回敬6：0猛攻，比分超前後就一路領先，差距最大來到12：4；沙米一度將差距縮小到3分，小天仍穩住領先，最終以21：14終結比賽，迎接52分鐘大戰勝利。

馬來西亞名人賽屬BWF超級500系列賽，總獎金36萬美金，小天過關後，包括我國「一姊」戴資穎、「羽球王子」王子維，以及今天從男雙會外賽出線的張課琪／柏禮維都將上陣。

列女單第2種子的小戴，首輪碰南韓沈有振，預計今天下午4點進行兩人生涯首度對決。

我國兩組混雙都已結束首輪賽事，楊博軒／胡綾芳因日本對手退賽，兵不血刃晉級第二輪；李哲輝／許雅晴不敵荷蘭組合，首輪止步。