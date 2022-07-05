大馬羽賽／台灣「楊肉爐」組合 楊博涵、盧敬堯晉級男雙16強
台灣羽球男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯今天馬來西亞大師賽男雙首輪僅花33分鐘，以21比17、 21比10淘汰德國組合佛克與揚森，闖進16強。
馬來西亞大師賽屬於世界羽球聯盟（BWF）世界巡迴賽超級500系列，今天在吉隆坡登場，首日有5組台將輪番上陣，而台灣羽球一姐戴資穎、一哥周天成與「羽球王子」王子維明天才會亮相，「麟洋配」王齊麟、李洋則因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）而退賽。
男雙組合「楊肉盧」楊博涵與盧敬堯、李哲輝與楊博軒都從會內賽出發，「楊肉盧」首輪遭遇到德國組合佛克（Jan Colin Voelker）、揚森（Jones RalfyJansen），從開局以8比4領先，到被扳成9比9平手，隨後穩住陣腳，以21比17先下一城。
「楊肉盧」次局未遭遇對手太多抵抗，以21比10勝出，挺進16強，下一戰將跟德國組合拉姆斯富斯（Mark Lamsfuss）與賽德（Marvin Seidel），爭奪8強門票。
另一組男雙組合李哲輝與楊博軒首輪先盛後衰，以21比14、15比21、19比21不敵韓國組合金沙朗（KimSa Rang）與金基正（Kim Gi Jung），無緣晉級。
另外，台灣女雙組合許雅晴與林琬清、女單好手許玟琪稍早都在資格賽止步，而男雙組合張課琦與柏禮維成功突圍，以21比19、21比16力挫印尼組合，搶下會內賽門票。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言