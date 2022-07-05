世足賽／卡達打造超頂級享受 住帳篷看比賽每晚要價1.25萬

卡達世界盃將於今年11月舉辦，屆時將湧入來自世界各國的球迷，FIFA國際足聯就和卡達政府推出了「帳篷城」方案，讓到當地看球的球迷多了一項住宿選擇。

本屆世足賽在卡達將進行64場比賽，預計會釋出300萬張門票，大量球迷在短時間內湧入，住宿也成了在當地觀賞世足賽的一大難題。

不過阿拉伯地區終年乾燥少雨，住「帳棚」也是個不錯的選擇，這回FIFA就和卡達在舉辦地豪爾市推出「帳篷城」，入住帳棚一晚的費用約為350英鎊（約新台幣1萬2500元）。

而這些帳篷可不是一般的帳篷，裡頭的設施也毫不含糊，除了空調外，寬敞的空間也配有浴室、電視、保險箱、冰箱和WIFI等。

此外，先前外媒也報導屆時將會有大型郵輪停靠在卡達的港口，提供球迷另一項住宿選擇，預計將會有5艘郵輪停靠、約6000個房間可供住宿。