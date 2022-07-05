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大馬羽賽／手不痛了！戴資穎明戰優霸盃冠軍功臣

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大馬羽賽／手不痛了！戴資穎明戰優霸盃冠軍功臣

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
戴資穎上周馬來西亞公開賽4強擦傷右手肘。圖／Badminton Photo提供
戴資穎上周馬來西亞公開賽4強擦傷右手肘。圖／Badminton Photo提供

上周馬來西亞公開賽，我國「一姊」戴資穎4強賽時舊球造成右手肘濺血，最終遭東京奧運摘金的大陸好手陳雨菲逆轉，本周她重振旗鼓準備馬來西亞名人賽，明天要迎接首戰的她也透過社群和球迷「報平安」，說明手傷狀況。

馬來西亞名人賽列第2種子的小戴提到，許多球迷都很關心她的傷勢，她說：「我的手很好，復原得還不錯，也不會痛了。」

由於今天「交大學霸」許玟琪今天會外賽失利，小戴成為馬來西亞名人賽唯一女單代表，列女單第2種子的小戴首戰將碰世界排名46的南韓沈有振，預計明天下午3點半進行兩人生涯首度對決。

23歲的沈有振是今年5月優霸盃南韓奪冠的關鍵，她決勝第5點3局力退亞錦賽金牌王祉怡，成南韓重返后座功臣。

馬來西亞名人賽屬BWF超級500系列賽，今天進行會外賽和部分雙打會內賽，明天5個單項全面開戰，中華羽將包括「一哥」周天成、「羽球王子」王子維、混雙楊博軒／胡綾芳和李哲輝／許雅晴，以及今天從男雙會外賽出線的張課琪／柏禮維都將上陣。

東京奧運摘金的「麟洋配」王齊麟／李洋，昨天雙雙確診新冠肺炎，臨時退出本周賽程。

許玟琪 陳雨菲 羽球

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