LLB少棒／北市福林小將返台 威廉波特世界賽首戰迎戰歐非區

北市福林昨天拿下LLB亞太區少棒賽冠軍，取得前進美國威廉波特打世界賽資格，今天回到台灣，台灣世界少棒聯盟送上台灣味珍奶慰勞小將，世界賽北市福林首戰預計與歐非區代表交手。

2022年世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒錦標賽，北市福林國小棒球隊昨天冠軍戰擊敗地主韓國、取得亞太區代表權將前往美國參加世界賽，也是繼2015年後，再有台灣球隊取得世界賽資格。

北市福林代表隊今天下午2時10分抵台，總教練章子健表示，本次賽事首戰雖不幸輸給韓國落入敗部，但教練團及選手背水一戰、將士用命，最終在冠軍戰擊敗韓國，順利拿下代表權，賽事期間感受到國內朝野各界對於球隊的支持，以及加油團滿滿的溫暖，讓他們在異鄉比賽有如同在主場般的感受。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，從集訓到出國比賽，球隊採類似泡泡的模式，章子健表示，大家一個多月沒有回家了，都很辛苦，很開心有好的結果；台灣世界少棒聯盟及國內選拔賽贊助單位中華電信今天特別準備濃濃台灣味的珍珠奶茶及餐盒，慰勞小將們疲憊的身心。

球隊完成隔離檢疫後將短暫休息幾天，繼續備戰接下來的世界賽，世界賽將於美國時間8月17日至8月28日於美國賓州威廉波特舉辦，總計20隊參賽，分國際組、美國組，每組各10隊採分組雙敗淘汰賽制，北市福林首戰預計於美國時間8月18日下午1時與歐非區代表交手。