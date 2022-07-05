射擊／陳妍卉直升領銜光復射擊隊 教頭盼首戰就嚇死人

過去4年在全中運國中組賽事囊括5金、1銀、4銅的亮眼成績，新北市光復高中射擊隊今年在校內靶場正式啟用後，首度招收高中部隊員，其中女子隊就包括從國中部直升的陳妍卉，從中南部北上就學的朱思瑀和詹舒涵，3人在空氣步槍的最佳成績都在610分到620分之間，讓教練陳弘振直言相當期待。

光復高中射擊隊過去在沒有招收高中部隊員的情況下，選手畢業後大多轉往林口高中繼續接受訓練，不過今年首度招收高中部隊員，包括兩名從國中部直升的隊員在內，最終共招入3男、3女選手，將在新學年挑戰高中組賽事。

其中國中就在全中運拿下3金、1銅的陳妍卉，今年3月剛在青年盃與隊友聯手改寫國女女團全國紀錄，畢業後她也決定直升高中部成為光復首批高中射擊隊隊員，教練陳弘振也對她寄予厚望，期待未來能夠披上國手戰袍。

至於今年以體優生身分加入的朱思瑀和詹舒涵，分別來自台中市中山國中與雲林縣林內國中，兩人最佳成績分別為619.8分與609.6分，其中朱思瑀國二時就曾代表台中市參加全運會並拿下個人第6名，但國中3年她多次與陳妍卉在場上交手，直到畢業前最後一場的梅花盃才擊敗陳妍卉，不過升上高中後兩人也將從對手變為隊友，攜手奮戰。

而在香港出生的詹舒涵，國小6年級時回到台灣唸書，並在國一時透過社團開始接觸射擊，在未經正規訓練的情況下就展現不錯的成績，並決定降轉到光復高中尋求更完善的訓練環境，而生性開朗、獨立的她也在三人中扮演姊姊的角色。