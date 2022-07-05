射擊／新北光復高中靶場啟用 陳弘振盼打造國手搖籃

過去幾年從板橋往返林口高中訓練的日子，終於在今年5月7日校內靶場正式啟用後落幕，新北市光復高中射擊隊也將在新學年首度招收高中部選手，教練陳弘振直言，不僅期盼將過去在國中組的佳績延續下去，也期待能在退休前用新靶場為新北市培育出更多未來國手。

光復高中國中部射擊隊過去因為校內未建設靶場，都由教練陳弘振在放學後開車載著選手從板橋前往林口高中進行訓練，而過去4年隊員也相當爭氣，已在全中運國中組賽事贏得包括5面金牌在內的10面獎牌，好成績也讓他們獲得新北市教育局的經費補助在校內建立靶場，並在今年5月正式啟用。

對於結束過去6年舟車勞頓的日子，陳弘振坦言，儘管環境變得更好，但責任也變得更大，不只光復在新學年首度招收高中部選手，也協助三重高中、鄰近國中選手進行訓練，「我們期待把射擊運動推廣給新北市其他國中，我心中的藍圖是希望新北市9大區都能夠有國中有射擊隊，讓新北市的基層射擊系統能夠更加健全。」

光復高中目前包括校內射擊隊在內共有18名選手待訓，不過靶場21個靶位僅設有9個傳統靶機，仍有12個靶位仍在等待靶機進駐，槍枝數量以及靶衣數量也都還不足夠，陳弘振說：「靶場啟用算是第一個階段任務達成，接下來就是希望在我退休前，看這個靶場能練出幾個國手。」

光復高中校長吳宗珉也表示，在校內目前仍沒有體育班的情況下，射擊隊一直都是採取菁英制，選手也都是在課後才進行訓練，讓他們與其他學生一樣保持完整的學經歷，未來的路能夠走得更加寬廣。