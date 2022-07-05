快訊

倪匡今低調火化 兒媳周慧敏發聲：遵奉遺訓不設儀式、不發訃聞

命運翻轉？航空業熬過寒冬 謝金河：半導體產業恐「泰極否來」

射擊／新北光復高中靶場啟用 陳弘振盼打造國手搖籃

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
新北市光復高中射擊靶場在今年5月正式啟用，並首度招收高中隊隊員。圖／陳弘振提供
新北市光復高中射擊靶場在今年5月正式啟用，並首度招收高中隊隊員。圖／陳弘振提供

過去幾年從板橋往返林口高中訓練的日子，終於在今年5月7日校內靶場正式啟用後落幕，新北市光復高中射擊隊也將在新學年首度招收高中部選手，教練陳弘振直言，不僅期盼將過去在國中組的佳績延續下去，也期待能在退休前用新靶場為新北市培育出更多未來國手。

光復高中國中部射擊隊過去因為校內未建設靶場，都由教練陳弘振在放學後開車載著選手從板橋前往林口高中進行訓練，而過去4年隊員也相當爭氣，已在全中運國中組賽事贏得包括5面金牌在內的10面獎牌，好成績也讓他們獲得新北市教育局的經費補助在校內建立靶場，並在今年5月正式啟用。

對於結束過去6年舟車勞頓的日子，陳弘振坦言，儘管環境變得更好，但責任也變得更大，不只光復在新學年首度招收高中部選手，也協助三重高中、鄰近國中選手進行訓練，「我們期待把射擊運動推廣給新北市其他國中，我心中的藍圖是希望新北市9大區都能夠有國中有射擊隊，讓新北市的基層射擊系統能夠更加健全。」

光復高中目前包括校內射擊隊在內共有18名選手待訓，不過靶場21個靶位僅設有9個傳統靶機，仍有12個靶位仍在等待靶機進駐，槍枝數量以及靶衣數量也都還不足夠，陳弘振說：「靶場啟用算是第一個階段任務達成，接下來就是希望在我退休前，看這個靶場能練出幾個國手。」

光復高中校長吳宗珉也表示，在校內目前仍沒有體育班的情況下，射擊隊一直都是採取菁英制，選手也都是在課後才進行訓練，讓他們與其他學生一樣保持完整的學經歷，未來的路能夠走得更加寬廣。

談到對於射擊隊的期許，吳宗珉則表示，過去射擊在新北市大家多想到的是林口高中，而光復這幾年有好成績後，也期待射擊運動能在新北市多點發展，目前校內也在籌劃自由車訓練基地，未來也將會投入自由車運動的人才培育。

新北市光復高中射擊靶場在今年5月正式啟用，並首度招收高中隊隊員。記者劉肇育／攝影
新北市光復高中射擊靶場在今年5月正式啟用，並首度招收高中隊隊員。記者劉肇育／攝影

自由車 全中運

延伸閱讀

新北提交「恩恩案」報告 指揮中心：缺漏這幾項資料

怕了下水道堵塞熱點釀淹水 新北引入高壓清洗機盼根除

新北推雙語投入百萬獎勵金 未來4年將陸續完成雙語教材

2022新北市兒童藝術節 募集二手玩具化身藝術品

相關新聞

羽球／思念珍珠奶茶！「一姊」戴資穎成最強催票員

從上月印尼公開賽展開連續國外征途的我國「一姊」戴資穎，明天將迎接馬來西亞名人賽首戰，昨天她突然透過社群表達思念台灣美食的...

LLB少棒／北市福林小將返台 威廉波特世界賽首戰迎戰歐非區

北市福林昨天拿下LLB亞太區少棒賽冠軍，取得前進美國威廉波特打世界賽資格，今天回到台灣，台灣世界少棒聯盟送上台灣味珍奶慰...

射擊／新北光復高中靶場啟用 陳弘振盼打造國手搖籃

過去幾年從板橋往返林口高中訓練的日子，終於在今年5月7日校內靶場正式啟用後落幕，新北市光復高中射擊隊也將在新學年首度招收...

射擊／陳妍卉直升領銜光復射擊隊 教頭盼首戰就嚇死人

過去4年在全中運國中組賽事囊括5金、1銀、4銅的亮眼成績，新北市光復高中射擊隊今年在校內靶場正式啟用後，首度招收高中部隊...

自行車／天氣熱我們冷風中相見 冷水坑-風櫃嘴-中湖戰備道

還記得2年多前，第一次參加「小猴約騎」風櫃嘴，怕騎不完還特別在活動前一週假日提前來試騎，從那次之後「陽明山」變成我們騎車的口袋名單😄。這次從臉書知道一場「環法約騎」以「黃」色為主題感覺蠻有趣的，我們

足球／傳C羅有意轉會 因家庭因素缺席曼聯訓練

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）時隔12年回鍋英超曼聯（Manchester Unit...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。