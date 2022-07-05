羽球／思念珍珠奶茶！「一姊」戴資穎成最強催票員

從上月印尼公開賽展開連續國外征途的我國「一姊」戴資穎，明天將迎接馬來西亞名人賽首戰，昨天她突然透過社群表達思念台灣美食的心情，還透露自己最愛的就是珍珠奶茶，同時分享專屬的飲食癖好，引起不少球迷共鳴。

上周因傷無緣打進馬來西亞公開賽決賽的小戴，除透過社群和球迷報平安，也分享在賽事休息空擋，突然想念台灣的美食，並號召球迷一起參加外送平台的投票活動，「挺台灣美食之光前進世界」。

小戴透露自己特愛珍珠奶茶，且最喜歡正常甜的黑糖珍珠鮮奶，冰量會選少冰或去冰，而且常常喜歡加兩份珍珠，貼文一出馬上引起熱議。

在小戴為珍奶催票的發動下，外送平台「挺台灣美食之光 前進世界」投票原本陷入膠著，爭奪第1、2排名的珍奶和小籠包立刻拉開比數，珍珠奶茶今天已經突破1300票，以近乎雙倍的票數領先其他台灣美食，展現小戴超高人氣與催票能力。

「挺台灣美食之光前進世界」投票活動將到7月20日止，最高票的台灣美食將獲得前進紐約時代廣場的機會。