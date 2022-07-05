溫網／直落3退荷蘭對手 納達爾重返8強喊「不可思議」

今年包辦澳網和法網金盃的「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），朝溫布頓冠軍再邁進一步，台灣時間今天凌晨他以6：4、6：2、7：6（8：6）拍下列21種子的荷蘭對手范德贊舒爾普（Botic van de Zandschulp），生涯第8度闖進溫布頓8強。

「就我個人來說，經歷這幾個月發生的大小事，能重返缺席3年的溫布頓8強，感覺不可思議，所以我非常開心。」36歲的納達爾說。

有機會挑戰生涯第23座大滿貫的「西班牙蠻牛」，2008年和2010年曾高舉溫布頓金盃，下戰將遭遇列11種子的美國弗里茲（Taylor Fritz）；今年3月底的印地安泉名人賽決賽，正是弗里茲斬斷納達爾的開季20連勝。

納達爾提到，可以預料碰弗里茲勢必有番硬仗要打，「他打得非常好，有很棒的一年，他今年擊敗我，贏得生涯第一座名人賽冠軍。」他補充說，大滿貫8強總是非常難打，「這會是場苦戰，但我們已經進到溫布頓8強了，所以我該期待什麼？」

名列第2種子的納達爾順利闖進8強，籤表下半部另場8強上演非種子對決，將由澳洲「壞小子」基里洛斯（

Nick Kyrgios）出戰智利的加林（Cristian Garin）；兩人第四輪都經歷5盤大戰才辛苦出線，世界排名43的加林更是瓦解2個賽末點，最終在決勝盤「超級搶10」力退澳洲好手德米納爾（Alex de Minaur）。