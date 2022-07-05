自行車／天氣熱我們冷風中相見 冷水坑-風櫃嘴-中湖戰備道

還記得2年多前，第一次參加「小猴約騎」風櫃嘴，怕騎不完還特別在活動前一週假日提前來試騎，從那次之後「陽明山」變成我們騎車的口袋名單😄。這次從臉書知道一場「環法約騎」以「黃」色為主題感覺蠻有趣的，我們就立刻排入行事曆，順便回味一下…(為了符合主題，我只找到黃色針織，想說要好玩就不管了，穿了啦😂佳龍還穿「東京熱」)星期天早上看氣象🌩，但大家都不說一樣出發到故宮集合，嗯嗯…天氣悶熱但還行。活動現場好多人，感覺好像同樂會，7點出發….🚴‍♀️🚴🚴‍♀️🚴

一開始大家還騎在一起，但楓林橋之後，想衝的就開槍不見了，我就照自己的節奏，回想以前爬不完，現在發現原來風櫃嘴有上上下下，全長6.4k但爬到最後3公里那邊，一樣覺得好累好陡，但不一樣的是我比較有「堅持」，撐到風櫃嘴開心🥳

活動環法看板也來一張

離開活動現場，加碼來去「冷水坑」大家口味都比較重，其實我有試圖提議「風中劍」，可能天氣熱，大家想去「冷水坑」找涼快，路途經過平等國小大家猛對小朋友「騷擾」尤其久哥

不得不說冷水坑後半段真的「硬」。哇到了！真的是「山林涼 舒服啦」

接著我看向遠方的坡，因為下一站「中湖戰備道」😨⋯⋯嗯嗯！第一次從冷水坑上中湖，感覺跟另一邊比沒這麼可怕，上來又是忘情的拍照

這裡真的每次看都覺得「太美了」

佳龍&鎧承小玩一下間歇😆⋯⋯他們很累，我們看得很嗨終於，準備下滑回故宮去，下滑真的還是不行，居然按煞車按到起「水泡」😔今天真的是玩了一個早上，肚子餓到受不了，中午買完午餐，就吃吃喝喝練歌喉🎤，度過一個「快樂星期天」😃也難得在風櫃嘴有「追焦照」感謝❤️

騎車對我來說，是運動 是興趣 也是一種玩樂很辛苦努力的爬，看到的美景就是多了一份感動跟快樂…..下次再去哪裡騎車郊遊呢？