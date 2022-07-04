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台北市籃球社區聯誼賽 今年新增羽球賽

聯合報／ 即時報導
111年台北市社區籃球暨羽球聯誼賽，南港區晉級隊伍─福金剛。圖／台北市政府體育局提供
111年台北市社區籃球暨羽球聯誼賽，南港區晉級隊伍─福金剛。圖／台北市政府體育局提供

111年台北市籃球暨羽球社區聯誼賽於上周六（2日）在南港運動中心正式開打，隨著政策鬆綁，台北市也正逐步開放體育活動，此活動為後疫情時代備受矚目的優質賽事，吸引眾多的籃球、羽球愛好者共襄盛舉。

今年台北市政府體育局除舉辦原先便廣受好評的籃球賽外，特別新增羽球賽事，提供更多元之體育活動給市民朋友們參與。除此之外，大會提供報名選手們參賽好禮、周邊活動及趣味競賽，提供球友們更多交流球技的機會，為期4個月的賽事，預計有228組隊伍報名，將再度掀起台北市運動風潮。

體育局於比賽期間仍不忘防疫，以最新之運動指引辦理賽事，參賽選手除上場比賽外，皆需佩戴好口罩。場邊包含工作人員、教練、記分員等人員，皆配合政令全程戴口罩，在享受球賽的同時，也為每位參賽者進行最嚴謹的把關。現場更聘請專業救護人員，讓市民朋友動的放心、打球安心。

體育局用心規畫賽事內容，期望帶給市民朋友安心且專業的賽事體驗。這項賽事在7月至10月於台北市各室內運動場館進行，籃球賽事預計於10月2日在台北體育館進行最終決賽；羽球賽事也將於近期開始報名。歡迎喜愛籃球、羽球的市民朋友們挑戰台北市社區王者之位，持續GO HIGH！一起挑戰顛峰，打造台北成為全民運動之都。

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