世界盃資格賽／3戰盡墨 周俊三：累積大賽經驗重要

中華男籃隊今天世界盃亞洲區資格賽第三階段最終戰以56：97不敵中國大陸隊，分組6戰盡墨，無緣闖進下一輪，教頭周俊三坦言第三階段的3戰差距都較大，是團隊缺失，但年輕球員體驗到國際賽的強度及不同球風，是成長的寶貴經驗。

中華隊上階段已結束和澳洲隊的2次交手，和日本也進行完一場賽事，此行世界盃亞洲區資格賽第三階段首戰先碰大陸，昨天和日本交鋒，今天最終戰再遇大陸。上周首戰碰大陸隊，中華隊半場以38：42緊咬，下半場才遭拉開比分，今天2度對決卻是首節就被對手飆進7記三分彈，第一節打完就陷入20分落後，最終的41分差寫下6戰最多。

「一開始滿可惜，許多隊員沒辦法參賽，3場球賽沒有辦法把比分縮小也是缺失。」周俊三提到，這支中華隊是以年輕球員為主體，第一場碰大陸就能感受，碰撞強度和國內截然不同，加上第2場遇球風細膩的的日本，中華隊想搶勝機會不大，不過幾名年輕球員如林秉聖、游艾喆和唐維傑等，都逐漸適應國際賽強度，成長指日可待。

周俊三透露，大陸隊給的碰撞尺度遠比國內高出許多，第一場開賽不久林秉聖就被「頂」到，昨天碰日本雖有出賽，今天就沒辦法上場，他說：「第一場結束後，我們體能確實有下滑，連3場對先發幾個體力的確吃不消，體能消耗滿大。」

中華隊原本公布15人的世界盃亞洲區資格賽第三階段培訓名單，先是旅日長人林郅為因腳傷退賽，補進高雄全家海神長人吳怡斌，但除發澳洲前「新台灣人」阿提諾和劉駿霆先後確診，抵達澳洲後林正和王子綱又檢測陽性，只剩11人應戰，加上林秉聖和林彥廷身體也有狀況，中華隊人力更吃緊。

周俊三指出，第一場對大陸，幾個防守部陣中華隊打得很有耐心，但下半場對手強烈禁區破壞，協防上就出了很多狀況；就今天第2次和大陸交手，可看出國際賽各國分析情蒐速度很快，中華隊打法和組織遭針對，自家球員反應慢了一點，「這也是我們必須讓年輕選手去增加大比賽的經驗，這很重要。」

中華隊此行3戰分別以36分、40分和41分差距敗北，周俊三提到，今天上半場雖沒像首戰咬住比分，但下半場是有打出競爭力，可惜第四節末過於急躁，遭大陸1分半打出9：0攻勢，罰球機會也沒把握，第四節10罰僅3中，才讓比分再拉開，「這些都是讓球員知道，分數如果有把握住，是有機會縮小比數。」

結束賽程的中華隊預計後天啟程返鄉，不過林正和王子綱恐難隨隊回國，周俊三表示防護員將陪同2名球員，待PCR陰性後一起出發回台。