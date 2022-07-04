韻律體操／瑞莎報喜 瑞星出征國際賽摘1金3銀4銅

藝人瑞莎成立瑞星韻律體操協會，致力於推動台灣韻律體操發展，她今天在臉書分享好消息，選手參加國際賽拿下1金、3銀、4銅的成績，讓她直呼感動。

瑞莎今天在臉書發文表示，這批選手跟隨協會才練習1年多，首次出國比賽，參加在土耳其舉行、由土耳其韻律體操協會與貝西克塔什體操俱樂部（Beşiktaş J.K.）共同舉辦的韻律體操國際賽（Beşiktaş JK 1. International RhythmicGymnastics Cup 2022）。

瑞莎表示，選手這次共拿下1金、3銀、4銅，讓她相當感動，「很辛苦、很累，但都值得的」。她強調，一定會繼續努力，讓全世界看到台灣的美麗和力量。

其中，來自桃園市9歲的林羽潔在棍棒項目摘金，徒手奪得銅牌，全能項目則拿下銀牌。

來自新北市8歲的李昕霏在棍棒項目收下銀牌，徒手奪下銅牌，全能以銀牌作收。

另一名來自新北市8歲的鄭娛，棍棒、全能都搶下銅牌。

瑞莎經紀人向中央社記者表示，這次瑞莎因需要照顧才4個月大的小女兒，無法陪同孩子們前往，但她還是安排好了一切，每天不顧時差與孩子們視訊，關心她們狀態，也有2名教練隨行。

儘管這群選手投入韻律體操的練習時間不是很長，但卻相當自動自發，瑞莎分享，在出發前幾天，有特別要求孩子在家休息一天調整一下，請她們不要來體育館練習，結果孩子們當天自己跑到戶外去練習，知道這件事後讓她很感動，沒想到孩子們為了這次比賽如此認真。