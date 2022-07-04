國際奧會主席：烏克蘭國旗將飄揚2024奧運賽場
國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，儘管俄羅斯入侵烏克蘭，國際奧會將確保烏克蘭運動員能夠參與2024年奧運。
法新社報導，巴赫在基輔（Kyiv）會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時，承諾國際奧會將加碼資助來自烏克蘭這個遭戰爭蹂躪國家的運動員。
巴赫表示，這將保證2024年巴黎奧運、2026年柯蒂納戴比索-米蘭（Cortina-Milano）冬季奧運中，「烏克蘭國旗將飄揚奧運賽場」。
他補充：「國際奧會將加碼提供資金，從俄烏戰爭初期的250萬美元提高至750萬美元。」
澤倫斯基樂見額外的支持。他在與巴赫會面後表示：「俄羅斯的侵略對烏克蘭體壇帶來殘酷衝擊。」
「許多烏克蘭運動員為保衛國家加入武裝部隊上戰場。」
他說：「已有89位運動員與教練戰死沙場；另有13人落入俄軍手中遭囚。」
國際奧會針對俄羅斯2月入侵烏克蘭的行為作出回應，建議國際體壇禁止俄羅斯和白俄羅斯運動員參賽。
巴赫說，國際奧會不會改變立場。
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