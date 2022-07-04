國際奧會主席：烏克蘭國旗將飄揚2024奧運賽場

泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）奪下馬來西亞羽球公開賽冠軍，賽後她在IG分享奪冠感言，好友戴資穎也在底下留言恭喜她，而依瑟儂也不忘關心小戴傷勢，從互動中可見兩人深厚交情。 從

2022-07-04 13:40