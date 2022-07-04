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溫網／場外口水大戰 西西帕斯、澳洲壞小子都遭罰

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

「澳洲壞小子」基里洛斯（Nick Kyrgios）和溫布頓列第4種子的希臘球星西西帕斯Stefanos Tsitsipas）昨天從場上戰到場下，隔空的「口水戰」付出代價，收到不同金額的罰款。

4盤逆轉的基里洛斯因比賽中飆罵髒話，收到一張4000美金（約12萬新台幣）的罰單；落敗的西西帕斯，因比賽中有「違反運動道德的行為」，遭罰10000美金（約30萬新台幣）。

兩位好手的激烈對決，到場下仍持續，西西帕斯受訪時指基里洛斯常「霸凌」對手，行為就像學校中的惡霸，個性中有「惡魔的一面」；今天將在中央球場爭8強資格的基里洛斯反擊，稱西西帕斯太「軟弱」，且指西西帕斯比賽中將球丟到角落，差點傷到球迷，失控舉動卻沒遭處罰，十分不合理。

這張4000美金的罰單已經是基里洛斯今年收到的第2次罰款，他首輪就因向球迷吐口水，「違反運動道德」的行為遭罰10000美金。

基里洛斯當時指出，那位球迷沒有任何支持的球員，只是為了惹怒選手，但自己也無所謂，只是用了其他方式反擊。

不過這些罰款對基里洛斯不痛不癢，他闖進第四輪可獲得19萬英鎊（約685萬新台幣），若能挺進8強，獎金更將提升到31萬英鎊（約1117萬新台幣）獎金。

西西帕斯 Stefanos Tsitsipas 溫布頓

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