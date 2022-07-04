F1／5車嚴重碰撞 中國籍賽車手死裡逃生：感謝Halo救了我

2022賽季F1方程式賽車英國大獎賽昨日開打，不料才剛開賽沒多久就發生嚴重事故，愛快羅密歐車隊的中國車手周冠宇整輛車被撞飛，連人帶車翻滾好多圈，幸好最後沒有生命危險，他事後表示是車上的「Halo」裝置救了他。

F1英國大獎賽才剛起跑第一圈，5台車就發生嚴重碰撞，其中以周冠宇的車最為嚴重，他的車被撞飛出去後，在地上翻滾多圈還一路冒出火光，最後衝向賽道外的緩衝區，直至撞上鐵絲網停下，賽會當下立刻出示「紅旗」暫停比賽，這次駭人的事故導致比賽中斷近一個小時。

周冠宇隨後被擔架抬離現場，當時他意識清醒、沒有骨折，隔日F1官方確認周冠宇出院且未有大礙，他自己也在推特上報平安，「我沒事，一切OK，很幸運還可以站在這，今天Halo救了我，謝謝大家對我的關心。」

「Halo」是自2019年F1使用的駕駛艙保護框架，它是以鈦合金打造，可以承受巨大撞擊力，用來防止在撞擊事故中車手頭部受到傷害，但因造型而被車迷戲稱是「人字拖」。

事實上這個裝置已經救過不少選手的性命，去年義大利大獎賽，賓士車隊的7屆冠軍車手漢米爾頓（Lewis Hamilton）曾遭到車輛嚴重撞擊；賽車手格羅斯讓（Romain Grosjean）2020年曾發生車身斷成兩截的嚴重事故，都因為「Halo」阻止了悲劇的發生。

現年23歲的周冠宇，去年在F2獲得年度冠軍，讓他在本季升上F1，成為史上首位中國車手，他在今年的英國大獎賽取得排位賽第9名，是生涯最好的排位。周冠宇之前在邁阿密大獎賽、西班牙大獎賽、亞塞拜然大獎賽等分站賽事因車輛機械故障而退賽，這次再因撞車事故無法完成比賽，也讓車迷覺得惋惜。

中國首位F1賽車手周冠宇的賽車3日在英國站賽事中，一開始就發生意外，賽車摔的四輪朝天，所幸人無大礙。 路透

周冠宇的賽車受創嚴重。 美聯社

中國首位F1賽車手周冠宇。 法新社

It’s a miracle that Zhou Guanyu escaped his Alfa Romeo alive.



Thank god for the Halo🙏🏻#SilverstoneGP #F1 #BritishGP

pic.twitter.com/qyvs0IS5Da — Ben Thomas (@Benfthomas_10) 2022年7月3日