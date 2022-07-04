羽球／戴資穎愛心連發賀好友奪冠 依瑟儂暖心回應見真情

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聯合新聞網／ 綜合報導
依瑟儂睽違6年奪下馬來西亞羽球公開賽冠軍。 美聯社
依瑟儂睽違6年奪下馬來西亞羽球公開賽冠軍。 美聯社

泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）奪下馬來西亞羽球公開賽冠軍，賽後她在IG分享奪冠感言，好友戴資穎也在底下留言恭喜她，而依瑟儂也不忘關心小戴傷勢，從互動中可見兩人深厚交情。

從2017年到2019年馬來西亞羽球公開賽冠軍都由小戴包辦，後來該站因新冠肺炎疫情停辦2年，小戴本季有機會挑戰4連霸，挺進到4強賽和中國好手陳雨菲狹路相逢，前兩局雙方以1比1打平，決勝局戴資穎一度以11比6握有領先，卻因撲救球時右手肘磨到地板破皮出血，最終遭陳雨菲逆轉，無緣和好友依瑟儂決賽會師。

賽後戴資穎在IG限時動態貼出傷口照，告訴大家只是皮肉傷不要擔心，同時也強調受傷不是輸球的藉口。

另一方面，依瑟儂則是在相隔6年後，再度嘗到在馬來西亞羽球公開賽登頂的滋味，她在女單決賽以21：15、13：21、21：16力退陳雨菲，並終結對戰8連敗，賽後她在IG發文寫下冠軍感言，「感謝自己、感謝團隊，也非常謝謝大家，今天又是May的日子。」

看到好友依瑟儂奪冠，小戴也替她高興，在她發文留言區寫下，「Congratulations（恭喜）」並附上3顆大愛心，依瑟儂也回應，「謝謝你小戴，加油！祝你早日康復。」

戴資穎 依瑟儂 羽球

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