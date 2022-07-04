高球／約翰迪爾菁英賽末輪獵鷹 潘政琮並列第24

台灣旅美高球好手潘政琮今天在PGA約翰迪爾菁英賽最終輪上演獵鷹秀，但轉場後手感下滑，單日揮出71桿，4輪總桿數以低於標準11桿的273桿，並列第24。

美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）約翰迪爾菁英賽（John Deere Classic），總獎金總獎金710萬美元（約新台幣2億1343萬元），今天在美國伊利諾州的席維斯（Silvis）展開最後一輪競桿。

潘政琮首輪打出69桿後，次輪繳出64桿，排名衝上第7，但第3輪手感稍微降溫，揮出69桿。

潘政琮今天最終輪從第一洞出發，第2洞就上演獵鷹秀，但轉場後連續在第10至12洞領到柏忌，儘管隨後進帳2鳥止血，但又在第17洞吞下柏忌，以71桿繳卡，4輪合計的273桿，並列第24。

一路領先的美國選手鮑斯頓（J.T. Poston）今天繳出4鳥、2柏忌，打出69桿，4輪合計以低於標準21桿的263桿，以3桿的優勢奪得冠軍。