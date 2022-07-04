自由車／全國場地錦標賽 地主台中10金大豐收

111年全國自由車場地錦標賽昨天在台中清水自由車場圓滿落幕，有「一哥」馮俊凱、奧運國手蕭美玉坐鎮的地主台中市隊，4組6項賽事中豪取10金、12銀、5銅，勇奪團體總錦標冠軍。

台中市府運動局長李昱叡表示，這次賽事設置男、女菁英組與男、女青年組，所有隊伍角逐爭先賽、集體出發賽、4公里團隊追逐賽、全能賽、競輪賽、團隊競速賽等六個亞奧運項目，是相當高強度的挑戰，讚許選手們堅持順利完賽，也代表市長盧秀燕感謝主辦單位與全體裁判及工作人員的辛勞，讓賽事圓滿落幕。

代表巴林勝利美利達車隊的東奧國手馮俊凱此次摘下2金，與代表Bryton車隊的台中名將蕭世鑫也獲得取得2銀，加上女將也有亮眼表現，女子菁英組別爭先賽由王慈均、蕭美玉、陳靖云及王歆婷包辦第一到第四名，團隊競速賽金牌由蕭美玉及王慈均拿下，銀牌再由陳靖云及王歆婷守護，競輪賽蕭美玉、王慈均及陳靖云也包辦前三名，個人全能賽劉文萱銀牌、賴佳琦銅牌，讓台中獎牌收穫滿滿。

李昱叡也提到，台中選手此次表現可圈可點，男子選手部分，菁英組爭先賽由康世峰、蕭世鑫、楊勝凱及蔡佳勳包辦前四名，團隊競速賽由康世峰、楊勝凱及蔡佳勳組成的台中市隊合體騎出優於去年奪冠的1分1秒038成績奪金，競輪賽則是康世峰與蕭世鑫「金包銀」、蔡佳勳與楊勝凱分列第四及五名，馮俊凱在15公里集體出發賽及個人全能賽封王。

男子青年組最終也由台中小將黃敬倫勇奪爭先賽金牌，黃敬倫、謝元鑫及李定曄組成的台中市隊在團隊競速賽封王，顏弘鈞、謝元鑫、周席瑞及李定曄的台中市隊摘4公里團隊追逐賽銅牌，加上女子青年組由林芷妍在爭先賽及競輪賽分別拿到第二名，讓地主隊滿載而歸。