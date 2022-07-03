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全中運／畢業生同心回歸 大同寫羽球高女團連霸
原定4月進行的111年全中運，受國內新冠肺炎疫情升溫下臨時喊卡，7月分階段復賽，桌球、羽球、跆拳道、空手道和輕艇先登場，羽球今天也產出團體賽新科得主，傳統強權北市大同在6名畢業生回歸下捍衛女團金盃，3點橫掃金甌女中，完成2連霸。
大同教練林峻永提到，4月已經抵達花蓮準備全中運，但臨時接到延期通知，到7月迎接復賽的過程也一波三折，「當中我也有安排想到花蓮移地訓練，但都因為疫情關係，沒有一次成功。」
林峻永自己也在5月確診新冠肺炎，痊癒後團隊5個教練又有另3人陸續確診，高中盃時教練團捉襟見肘，所幸沒影響到全中運，他說：「球員向心力也都滿強，願意回來一起拚連霸，6個高三球員都回來了，一起完成高中任務。」
大同今天高女團冠軍戰3點解決金甌，連兩年登頂；老對手雄中也是疫情「受災戶」，主力大將因疫情缺席團體賽，落到季軍戰才以3：1擊敗松山高中，留下季軍。
高男團冠軍戰，中市西苑高中在5點大戰力退南投竹山高中登頂，國男團由北市西湖國中以點數3：1擊敗雲林西螺國中奪冠，國女團由高市三民國中3：1力退北市中山國中封后。
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