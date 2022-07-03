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世運會／全程商務艙！合球隊率先出發

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華代表團今年派出138人大型代表團參加伯明罕世界運動會，團本部與合球代表隊人員共42人今天下午率先前往美國。圖／體育署提供
中華代表團今年派出138人大型代表團參加伯明罕世界運動會，團本部與合球代表隊人員共42人今天下午率先前往美國。圖／體育署提供

2022年第11屆伯明罕世界運動會將於美國時間7月7到17日舉行，中華代表團今年派出138人大型代表團前往，團本部與合球代表隊人員共42人今天下午率先前往美國，教育部體育署副署長林哲宏強調，疫情下征戰不易，但代表團已做好萬全準備，期許選手能無後顧之憂，全力突破自己的最佳表現。

在杭州亞運與成都世大運相繼延辦後，本屆世界運動會將是今年最重要的國際大型綜合運動會，總統蔡英文日前親身蒞臨授旗典禮，鼓勵參賽選手爭取佳績，代表團總領隊陳美燕強調，感受到政府大力支持，包括選手與教練本次前往美國都是全程商務艙，就是希望選手能免去舟車勞頓，盡情發揮自我，突破極限、締造紀錄。

本屆世運會，我國共派出73名選手參加15個運動種類賽事，合球隊今天隨團本部出發，其餘代表隊則依大會規定，將陸續抵達美國備戰。

上屆合球隊奪下銀牌，本屆獲得總統特別點名，讓全隊士氣大振，領隊黃英哲表示本次參賽目標非常明確，就是再度進軍金牌戰，更希望能讓成績再上一層樓，他說：「全隊對奪金充滿企圖心，但也會保持平常心，以最佳表現爭取最好成績。」

因應疫情，本次代表團也特別安排4名隊醫一同前往，同時準備相關藥物，希望選手能有最完善的照顧。

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