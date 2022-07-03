大馬羽賽／打趴桃田賢斗！球王安賽龍寫超狂連5冠紀錄

羽壇的前後任「世界球王」今天在馬來西亞公開賽男單決賽正面對決，連大馬退役名將「拿督」李宗偉都現身觀眾席，但原本預期的頂尖對決卻成一面倒的戰況，目前排名第一的丹麥球王安賽龍（Viktor Axelsen）只花34分鐘就奪勝，且讓桃田賢斗單局各只拿4分和7分，強勢迎接本季連5座金盃。

去年打下東京奧運金牌的安賽龍，今年氣勢銳不可當，只有年初德國公開賽4強止步，接續從全英公開賽、歐錦賽、印尼名人賽到前一站印尼公開賽都奪冠，本周再闖BWF超級750系列的馬來西亞公開賽決賽，和世界排名第2的桃田賢斗爭冠。

排名曾高居世界第一的桃田賢斗，2020年年初馬來西亞名人賽奪冠後前往機場路上愈嚴重車禍，雖因東京奧運延期趕上家鄉盛會，但奧運小組賽爆冷落馬，今年也陷入大低潮，除全英公開賽打進8強，德國公開賽、亞錦賽、泰國公開賽到印尼公開賽都是「一輪遊」，本周總算再闖決賽。

兩位世界前2的好手過去已經交手16次，桃田賢斗取得14勝2敗絕對優勢，但今天碰頭戰局卻是一面倒，桃田賢斗首局只拿4分，第2局得分也只在個位數，讓安賽龍以21：4、21：7取得對戰連勝，且是寫下連5冠的超狂紀錄。