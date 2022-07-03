大馬羽賽／幫戴資穎復仇 好友依瑟儂3局退陳雨菲封后
身為馬來西亞公開賽2016年冠軍，泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）相隔6年再度嘗到登頂滋味，今天她以21：15、13：21、21：16力退去年東京奧運摘金的大陸「一姊」陳雨菲，接棒好友戴資穎，成為2022年馬來西亞公開賽得主。
我國「一姊」戴資穎2013年首度在馬來西亞公開賽奪冠，2016年依瑟儂登頂後，17年到19年冠軍都由小戴包辦；馬來西亞公開賽因新冠肺炎疫情停辦2年，小戴有機會挑戰另類4連霸，列頭號種子的她也一路挺進，但昨天4強賽陳雨菲對決，第3局救球擦傷右手肘，最終遭陳雨菲逆轉，無緣和好友依瑟儂決賽會師。
列第8種子的依瑟儂今天和陳雨菲進行生涯第18度對決，依瑟儂過去對戰雖以2勝15敗居絕對劣勢，包括近期交手8連敗，但今天以堅強防守擋住陳雨菲攻勢，歷時1小時又5分鐘迎接金盃，笑擁47250美元冠軍獎金，終結超過2年「冠軍荒」。
爭冠失利的陳雨菲也有22950美元獎金進帳，小戴昨天賽後還透過社群透露，陳雨菲比賽結束當下立刻關心她的傷勢，展現場下暖心一面。
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