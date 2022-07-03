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超馬24小時亞錦賽 女子組林冠汝奪台灣首金

中央社／ 新德里3日專電
國際超級馬拉松運動協會（IAU）24小時亞洲暨大洋洲錦標賽3日在印度南部大城班加羅爾閉幕，台灣隊選手林冠汝（左4）拿下台灣隊史上首面女子組個人金牌，中華民國超級馬拉松運動協會理事長郭豐州（右1）上台合影。（班加羅爾台商會會長陳木騰提供）
國際超級馬拉松運動協會（IAU）24小時亞洲暨大洋洲錦標賽3日在印度南部大城班加羅爾閉幕，台灣隊選手林冠汝（左4）拿下台灣隊史上首面女子組個人金牌，中華民國超級馬拉松運動協會理事長郭豐州（右1）上台合影。（班加羅爾台商會會長陳木騰提供）

國際超級馬拉松運動協會（IAU）24小時亞洲暨大洋洲錦標賽今天在印度南部大城班加羅爾閉幕，台灣隊選手林冠汝拿下隊史上首面女子24小時亞錦賽金牌。

超馬24小時亞錦賽昨天在海拔900公尺的班加羅爾（Bengaluru）登場，計有來自印度、澳洲、黎巴嫩、蒙古、波蘭、台灣及英國等近40名選手參賽，賽場為當地體育館的400公尺標準賽道。

今年首次獲選進入台灣代表隊的林冠汝，是本屆選手中最年輕的一位，卻一鳴驚人跑出537圈的成績，領先第2名選手科恩（Cassie Cohen）4圈，排名女子個人第1、賽事總排名第5。

這也是林冠汝在超馬賽事的個人最佳成績。

男子組方面，台灣隊蔡性國以517圈的成績最佳，排名第6；團體組賽事，台灣隊男女均獲季軍佳績。

林冠汝平時為運動教練，2012年開始接觸路跑，2015年首次挑戰超馬成功。她在接受中央社記者電話訪問時表示，這次表現超乎自己意料，「原本沒想到會跑得那麼好」。

為了這次賽事，林冠汝從4月開始慢慢增加自己的訓練量，從每個月大約跑400多公里，逐步增加到5月的大約600公里，賽事結束，現在最想做的事就是休息。

中華民國超級馬拉松運動協會理事長郭豐州讚揚選手表現，稱大家都拚盡全力，也相信台灣選手的實力應該高於賽場表現，只是受到當地時晴時雨的劇烈氣候變化所影響，而適應好的人就有較佳的表現。

台灣隊預定6日搭機返台。

這是印度首次主辦此項賽事，分為男子組個人、女子組個人、男子組團體、女子組團體以及24小時男女公開賽等項目。

台灣隊是由戴秀芳、林冠汝、鄭穗霓、蔡文雅等4名女子選手，以及吳璧璽、戴政彥、林慶華、梁益蓁、范榮墀、游明樺與蔡性國等7名男子選手組成。

班加羅爾台商會會長陳木騰昨天即邀集9人，包括國際友人在內，輪班到場替台灣隊加油，並客串補給員，為選手提供水、運動飲料、水果、粥及泡麵等飲料及食品。

超馬24小時亞錦賽原本每隔2年舉辦一次，但2020年的賽事因全球性COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延至今年舉行；前一屆2018年賽事是在台灣舉行。

國際超級馬拉松運動協會（IAU）24小時亞洲暨大洋洲錦標賽3日在印度南部大城班加羅爾閉幕，台灣隊選手林冠汝（前）榮獲女子組冠軍。（班加羅爾台商會會長陳木騰提供）
國際超級馬拉松運動協會（IAU）24小時亞洲暨大洋洲錦標賽3日在印度南部大城班加羅爾閉幕，台灣隊選手林冠汝（前）榮獲女子組冠軍。（班加羅爾台商會會長陳木騰提供）

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