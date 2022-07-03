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高球／約翰迪爾菁英賽第3輪 潘政琮打5鳥並列第16

中央社／ 台北3日電
潘政琮。圖／PGA TOUR提供
潘政琮。圖／PGA TOUR提供

第2回合絕佳手感，似乎只延續到了約翰迪爾菁英賽第3輪前7洞，東京奧運男子高爾夫銅牌名將潘政琮今天猛打5鳥、全場吞1個柏忌與1個雙柏忌，總計以低於標準11桿的202桿並列第16。

總獎金710萬美元（約新台幣2億1166萬元）的約翰迪爾菁英賽（John Deere Classic），本週在美國伊利諾伊州的錫爾維斯（Silvis）登場。

潘政琮在約翰迪爾菁英賽次輪表現搶眼，以7鳥、無柏忌的完美演出，排名一度竄升至並列第7，今天他下場後就火力全開，前7洞就猛打5鳥，可惜後9洞火力收斂，沒能再進帳任何博蒂。

潘政琮下場後就在第2、3洞連續捕鳥，接著又從第4洞起「連三拉三」、連打3鳥，可惜隨後他在第8洞開球就進沙坑，直到第4桿才打上果嶺，又耗費兩推才脫身，讓他苦吞雙柏忌，也對他造成重傷害。

潘政琮除打5鳥，也吞下1個柏忌與1個雙柏忌，讓他單回合以低於標準2桿的69桿繳卡，累計以低於標準11桿的202桿作收，排名從並列第7滑落至並列16。

美國選手鮑斯頓（J.T. Poston）第3回合持續走揚，以低於標準4桿的67桿繳卡，3回合打完以低於標準19桿的194桿持續壟斷排頭，並保有3桿領先優勢。

潘政琮

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