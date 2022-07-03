溫網／第10次闖第四輪 納達爾卻向對手道歉

「西班牙蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）今天凌晨以6：1、6：2、6：4擊敗列第27種子的義大利好手索內戈（Lorenzo Sonego），生涯第10度闖溫布頓第四輪（16強），但他賽後卻和對手「致歉」，兩人隔網言語交換多時。

第三盤第8局索內戈擊出多次好球，連得4分破發成功、將局數扳平到4：4時，納達爾就曾把索內戈找到網前，但原因為何並不明確；納達爾隨後也回破成功，最終以直落3迎接勝利，賽後兩人在網前又有比過往更激烈的交談。

到底說了些什麼？世界排名第2的納達爾說：「首先，我必須說我錯了，我不該把他叫到網前，所以我對此道歉，這是我的錯誤。在這之後，比賽中發生的事情我都不予以評論，我們已經在休息室聊過了，讓事情停在那裡。」

納達爾解釋，當時索內戈做出些讓自己有些困擾的事情，這是球員間的內規，他把自己看法告知索內戈，但並非想干擾他，「這就是當時狀況，但就僅止於此。」

今年包辦澳網和法網金盃的納達爾，溫布頓前兩輪各失一盤，今天是首度直落3奪勝，他認為這場打出今年草地大滿貫最佳表現，且是面對目前最難纏的對手，「我也祝福他接續賽季順利，他有璀璨的未來。」

納達爾是溫布頓2008年和2010年冠軍，2019年後再度參賽闖進第4輪，下戰將和列21種子的荷蘭對手范德贊舒爾普（Botic van de Zandschulp）爭8強資格。