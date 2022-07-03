大馬羽賽／受傷不是輸球藉口 戴資穎IG秀傷口要大家別擔心

東京奧運羽球銀牌得主戴資穎昨天在馬來西亞羽球公開賽4強決勝局，因救球右手肘擦地破皮出血，最終遭中國女將陳雨菲逆轉，賽後戴資穎在IG上發文，強調受傷不是輸球的藉口。

總獎金67.5萬美元（約新台幣2002萬元）的2022馬來西亞羽球公開賽，是羽球世界巡迴賽超級750等級的次頂級大賽，戴資穎昨天在4強賽以21比19、13比21、15比21不敵陳雨菲，且在第3局受傷後僅拿4分，也成了勝負分水嶺。

前兩局雙方以1比1打平，決勝局戴資穎一度以11比6握有領先，不料接下來她因撲救球時，右手肘磨到地板破皮出血。

比賽結束後，戴資穎在社群媒體IG上發文，除感謝現場球迷的支持，也強調她沒事，謝謝大家關心。

戴資穎並在限時動態貼出傷口照，告訴大家不要心疼她，只是皮肉傷，也只有摔下去那刻很痛。她強調受傷不是輸球的藉口，幽默地寫下：「只是血流的比較多啦，平常抽血，血都沒流這麼快。」

戴資穎也透露在比賽結束後，對手陳雨菲特別詢問她的傷勢，並關心地說：「你的手還好嗎？」戴資穎展現風度回答：「沒事，謝謝。」

雖然馬來西亞公開賽未能晉級決賽，也失去重返球后的機會，戴資穎仍樂觀地寫到：「28歲之後，會遇上更多的挑戰，希望我能夠一一克服，還有享受接下來的每一場比賽。」