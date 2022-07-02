大馬羽賽／決勝局受傷影響手感 戴資穎遭逆轉無緣與好友爭冠

總獎金67.5萬美元的馬來西亞羽球公開賽，我國女單一姊戴資穎在只要奪冠就能重返世界球后寶座的情況下，今天在4強賽再度與中國大陸陳雨菲狹路相逢，儘管戴資穎先拿下首局，但第二局被扳平後，第三局卻因為撲球受傷影響手感，最終以21：19、13：21、15：21遭逆轉，明天將由陳雨菲與泰國依瑟儂（Ratchanok intanon）爭冠。

目前世界排名積分僅落後球后山口茜318分的戴資穎，只要本周大馬公開賽能夠順利完成4連霸，就將重返球后寶座，而她也一路過關斬將，包括昨天8強賽逆轉擊敗印度辛德胡（P. V. Sindhu），而今天4強賽則是與陳雨菲上演生涯第22度的對決。

今年戴資穎已經是第3度與陳雨菲交手，前兩次都由戴資穎取勝，不過今天陳雨菲也展現了嚴密的防守功力，在首局戴資穎先以11：9進入技術暫停後，接下來卻拉出一波7：1的攻勢逆轉，不過戴資穎在接下來的纏鬥中重新回穩，幾次多拍來回後迫使陳雨菲擊球出界，並在19：19之後靠著一記擦中網帶的幸運球率先取得局點，並以21：19先下一城。

第二局戴資穎展開一輪猛攻，不過陳雨菲也屢屢化險為夷，讓雙方展開激烈的拉鋸戰，不過在5：5後陳雨菲卻接連出現失誤，讓戴資穎以11：5進入技術暫停，不過陳雨菲接下來卻一度連得10分再次逆轉戰局，並以21：13扳平戰局。

決勝局戴資穎重新回穩打出8：3開局，並以11：6進入技術暫停，不過下半局戴資穎一度為了撲救球導致持拍的右手肘擦傷流血，並在比賽中多次暫停止血，而傷勢似乎也多少影響到戴資穎的手感，幾次處理球都掛網，讓陳雨菲逆轉戰局，一度取得17：14領先，最終戴資穎就以15：21遭逆轉，無緣晉級冠軍賽。