網球／國手陳迪籌辦 第三屆雞籠盃網球聯誼賽開打

由前網球國手陳迪籌辦的111年運動 i 台灣雞籠盃網球聯誼賽，今年邁入第三屆，今天在基隆市立網球場熱烈開打，在疫情影響下，參賽人數卻逆勢成長，來到歷屆最多的180人，昔日網壇名將巫長榮與許晃榮也下場獻技。

陳迪從選手身分退役後，就在家鄉基隆耕耘基層，培育網球幼苗，也協助推廣網球風氣，透過盃賽的舉辦，讓許多長青組選手，有一個展現身手的舞台，擔任基隆市議員的妹妹陳宜，也大力協助。

雞籠盃雖屬聯誼性質賽事，為給老中青選手都有機會場上過招，採5點3勝雙打制，並規定第1、3、5點的參賽組合年齡相加須滿100歲，第2點選手年齡相加要滿120歲，陳迪就與一位80歲的退休建築師搭檔亮相，另外「A鵬」謝政鵬也組隊參戰。

不僅老國手巫長榮與許晃榮亮相，還有許多企業家與醫師組隊，名嘴馬西屏也是第二次報隊參加，他在開幕典禮致詞時打趣說：「這麼早請我到外縣市演講致詞收費很貴，但是來這裡打球的樂趣與結交朋友無價。」

巫長榮與許晃榮過去被稱為台灣網球「雙榮」，活躍於70年代，多次為台灣出征台維斯盃，現已退休的巫長榮表示，其實遠視、老花很嚴重，加上打球不習慣戴眼鏡，「因為以前跟陳迪都在科榮打球是隊友，就來動一下。」

許晃榮目前擔任美僑協會網球教練，他笑說最後一次跟巫長榮搭配打國際賽，已經不復記憶，但兩人其實沒有拆夥，還是一直有在長青性質的賽事搭配，甚至今年都還有合作。

陳迪指出，其實也沒把握能請到這些網壇傳奇人物，雞籠盃能不受疫情影響，參賽人數突破以往，也反映著在基隆推廣網球有成，「我們拉高比賽的參賽年齡，就是希望不只照顧到基層的年輕選手，也讓中高齡喜歡網球的人，有機會一起來打球。」

將再度投入市議員選戰的陳宜，從去年接任基隆市網球委員會主委後，也更積極網球運動的推展，她說除要深耕打球風氣，也想把基隆的三級網球做一個完整銜接，讓好的人才留在基隆。

「我自己還有我哥都是在外縣市（念書打球），接主委最想要的就是這些小朋友不要讓他們國中就轉到台北，目前我們的小學生也越來越多。」陳宜提到，小朋友願意投入，家長也希望孩子有一技之長，幼苗處於「發芽中」的階段。

陳迪提到，推展網球是很多面向，辦比賽是一個方式，培育基層小選手也是一個方向，當初也是學校一間一間去接洽，增加有網球社成員的學校。

此外硬體設施逐漸改善也是正在進行的方向，雞籠盃的場地基隆市立網球場，逐年獲得經費改善，球場規模完善，連最常被反應老舊的廁所，都獲得全面翻新，連淋浴設備都有。

陳迪說，另一處室內練習場，也獲得經費翻修，讓選手訓練能不受雨天影響，而雞籠盃是體育署支持的計畫，目前朝一年辦兩次的固定模式在走。