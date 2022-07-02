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超馬亞錦賽印度登場 台灣11名選手參賽

中央社／ 新德里2日專電
國際超級馬拉松運動協會（IAU）24小時亞洲暨大洋洲錦標賽，2日在印度南部大城班加羅爾登場，台灣派出11名好手參賽。 （班加羅爾台商會會長陳木騰提供）中央社
國際超級馬拉松運動協會（IAU）24小時亞洲暨大洋洲錦標賽，2日在印度南部大城班加羅爾登場，台灣派出11名好手參賽。 （班加羅爾台商會會長陳木騰提供）中央社

國際超級馬拉松運動協會（IAU）24小時亞洲暨大洋洲錦標賽今起在印度南部大城班加羅爾登場，為期2天，台灣派出11名選手參加，當地台商到場加油。

超馬24小時亞錦賽今年在海拔900公尺的班加羅爾（Bengaluru）舉行，分為男子組個人、女子組個人、男子組團體、女子組團體以及24小時男女公開賽等項目。

賽場為當地體育館內的400公尺標準賽道，比賽時間為印度時間2日上午8時至3日上午8時，跑者每4小時轉向一次，以24小時內跑出的距離決勝負。

台灣隊是由戴秀芳、林冠汝、鄭穗霓、蔡文雅等4名女子選手，以及吳璧璽、戴政彥、林慶華、梁益蓁、范榮墀、游明樺與蔡性國等7名男子選手組成。

根據中華民國超級馬拉松運動協會的資料，蔡性國於2021年台北超級馬拉松以223.735公里的成績奪冠；女子選手方面，蔡文雅於2019年首戰24小時跑出189.721公里的成績，2021年台北超馬48小時賽，更是達到321公里。

這是印度首次主辦此項賽事，計有來自印度、澳洲、黎巴嫩、蒙古、波蘭、台灣以及英國等地的選手參加。

值得關注的國際選手有波蘭的波洛斯基（TomaszPawlowski）和澳洲的芮德芬（Stephen Redfern）等人，兩人曾分別跑出248.097公里和245.566公里的成績。

雖然班加羅爾台商不多，但班加羅爾台商會會長陳木騰仍帶領9人，包括國際友人在內，輪班到場替台灣隊加油，並客串補給員，為選手提供水、運動飲料、水果、粥及泡麵等飲料及食品。

超馬24小時亞錦賽原本每隔2年舉辦一次，但2020年的賽事因全球性COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響延至今年舉行；前1屆2018年賽事是在台灣舉行。

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