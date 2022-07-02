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大馬羽賽／依瑟儂輕取王祉怡 明與戴資穎或陳雨菲爭冠
BWF超級750系列的馬來西亞羽球公開賽，今天進行4強準決賽，其中首場女單賽事由泰國依瑟儂（Ratchanok intanon）出戰中國大陸王祉怡，最終依瑟儂以21：8、21：18直落二勝出，搶下首張冠軍賽門票，明天將與戴資穎和陳雨菲之戰的勝方爭冠。
近期狀況不錯、世界排名第13名的王祉怡，日前才在印尼公開賽與戴資穎爭冠，這次馬來西亞公開賽她再度挺進到4強賽，並遭遇世界排名第8名的依瑟儂，雙方過去4度交手依瑟儂拿下3勝1敗對戰優勢，近期更是處在一個3連勝狀態。
雙方今天再度碰頭，依瑟儂卻從首局就掌控比賽節奏，在第一局6：4領先時打出一波11：0的攻勢，讓王祉怡完全無法反擊，最終以21：8先下一城。
第二局王祉怡重新調整節奏後，雖然一度緊咬比分，而依瑟儂還在比賽尾聲發生了項鍊不慎卡住頭髮的狀況，不過最終她仍是穩住陣腳，以21：18勝出，繼印尼名人賽後再度闖進到決賽。
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