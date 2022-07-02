PGA／單輪抓7鳥無柏忌 強鹿菁英賽潘政琮衝上第7名

PGA強鹿菁英賽我國好手潘政琮在首輪打出低於標準桿2桿並列第32名後，今天的第二輪打出64（－7）桿的佳績，排名一口氣衝上並列第7名，與領先的美國選手波士頓（J.T. Poston）僅有6桿差距。

上周旅行者盃在前兩輪打完後遭淘汰的潘政琮，本周轉戰強鹿菁英賽在前兩輪打出亮眼表現，首輪他就抓下5鳥，但也吞下1柏忌與1雙柏忌，以69（－2）桿成績作收。

而今天的第二輪賽事潘政琮從首洞出發後，前6洞就抓下4鳥，後9洞他又抓下3鳥且單輪未吞下任何柏忌，以64（－7）桿成績繳卡，兩輪打完以133（－9）桿並列第7名，賽後潘政琮也直言，相較於首輪時球場風勢很大，今天比賽打起來更加容易，加上果嶺也較為柔軟，「今天確實容易多了。」

潘政琮本賽季最佳成績為去年9月的球季開幕戰飛塔錦標賽，當時以並列第6名成績作收，而這次強鹿菁英賽前兩輪打完後，潘政琮距離領先的美國選手波士頓雖然還有6桿差距，但與第2、3名選手差距在2桿以內，有望力拚個人本季最佳成績。