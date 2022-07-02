大馬羽賽／背後救球神乎其技！ 小戴高EQ答現役女單3強提問

我國羽球度一姊戴資穎昨日在超級750馬來西亞公開賽的8強賽中，對上印度羽球女將辛德胡（PV Sindhu），在賽末點展現「背後救球」美技讓外媒驚嘆不已，更在推特發佈動態，寫下「只能像辛度一樣微笑並脫帽致敬戴資穎外，還能做什麼」，來稱讚小戴的神奇美技。

戴資穎昨日歷經3盤逆轉擊敗好友辛德胡，比賽中展現更種驚奇神技，例如人稱「海底撈月」的勾對角得分，更在決勝局賽末點秀出一手背後回擊，讓網路上炸鍋引發討論，連BWF官方推特都po出影片，稱面對這球「真的只能微笑以對」。

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Dr Tai Tzu Ying, Sorcerer Supreme. 🪄



I mean... what can you do but smile like Sindhu did here at the end. What else can you do but doff your hat to her. Just an amazing shuttler. Magical.https://t.co/JNi5dNY3Hk pic.twitter.com/gKR4lKHpwp — Vinayakk (@vinayakkm) July 1, 2022

小戴擊敗辛德胡後，將在4強面對老對手中國名將陳雨菲，兩人先前交手次數高達21次，其中有17次由戴資穎帶走勝利，此次冤家路窄再度相遇，爭奪冠軍賽門票，小戴也在訪問時被問到此事「是否會有『又是你』的想法？」，他輕鬆回應並說出對自己的期許：「希望面對她時能少點失誤，畢竟每次遇到較為難打的情況都是自己有失誤，因此每一分都要專注地打。」

外媒接著提問，面對新生代來襲，希望她能選出現役女單前三強的選手，小戴則展現高情商的回答：「我覺得大家都差不多誒，各有各的特色，不管對上誰都很難打。」此話一出更讓中國的網友給於大力稱讚，認為她的回應非常得體。