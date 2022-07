大馬羽賽／背後救球神乎其技！ 小戴高EQ答現役女單3強提問

我國羽球度一姊戴資穎昨日在超級750馬來西亞公開賽的8強賽中,對上印度羽球女將辛德胡(PV Sindhu),在賽末點展現「背後救球」美技讓外媒驚嘆不已,更在推特發佈動態,寫下「只能像辛度一樣微笑並脫帽致敬戴資穎外,還能做什麼」,來稱讚小戴的神奇美技。

戴資穎昨日歷經3盤逆轉擊敗好友辛德胡,比賽中展現更種驚奇神技,例如人稱「海底撈月」的勾對角得分,更在決勝局賽末點秀出一手背後回擊,讓網路上炸鍋引發討論,連BWF官方推特都po出影片,稱面對這球「真的只能微笑以對」。

I mean... what can you do but smile like Sindhu did here at the end. What else can you do but doff your hat to her. Just an amazing shuttler. Magical.https://t.co/JNi5dNY3Hk pic.twitter.com/gKR4lKHpwp